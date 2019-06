El Gure Txokoa mantiene la categoría gracias a una regular segunda vuelta El Gure Txokoa pudo celebrar la permanencia en Preferente. / TELLETXEA De cara a la próxima temporada el equipo cuenta con las ya anunciadas bajas de los veteranos Iñaki Eskudero y Jon de la Cruz TELLETXEA BERA. Jueves, 6 junio 2019, 00:19

El Gure Txokoa debutaba esta finalizada temporada en la categoría Preferente y pese a su difícil inicio, consiguió su objetivo de mantenerse en la misma. Hubo varias bajas y pocas incorporaciones y el equipo lo acusó, sobre todo cuando comenzaron a llegar las lesiones. El debut, el 16 de septiembre en Matzada fue bueno, después de derrotarle 3-1 al Hernani, pero luego llegaron ocho derrotas consecutivas que les metieron en un pozo sin salida, ocupando el último puesto de la tabla. No parecía que tuviera arreglo, pero se encontraron que los otros equipos de la zona baja tampoco sumaban puntos. Hasta el 18 de noviembre los de Bera no sumaron ningún punto más y lo hicieron gracias a la victoria por 4-1 sobre el Mariño, rival directo y no lo volvieron hacer hasta un mes más tarde cuando ganaron por 3-1 al Tolosa. La primera parte finalizó con 9 puntos, tres victorias y todas ellas en casa, ocupando junto al Mariño la última plaza de la clasificación. El Gure Txokoa con la incorporación de un jugador de casa, que llevaba alejado de los terrenos de juego varias temporadas, fue mejorando al sentir una buena inyección en el centro del campo, que servía para que atrás no sufrieran tanto y arriba comenzaran a recibir balones en condiciones. El equipo mejoró, llegaban los puntos y en la segunda vuelta conseguía 21 después de 15 partidos jugados, que le han servido para mantenerse en la categoría.

De cara a la próxima temporada el equipo cuenta con las ya anunciadas bajas de los veteranos Iñaki Eskudero y Jon de la Cruz, dos piezas bastante importantes. Queda tiempo, pero tanto el cuerpo técnico como directiva deberán de comenzar a trabajar para planificar, ya que se puede hacer un bonito equipo, aunque no sean jugadores de Bera. Hablando se pueden llegar a acuerdos.

Juvenil

No es todo como comienza, sino como termina. Si al primer equipo no le fueron bien las cosas al inicio, a base de entrega y sacrificio, consiguieron algo que parecía imposible. Todo lo contrario, le ha pasado el equipo juvenil. Después de proclamarse vencedor de su grupo en la liga clasificatoria, consiguieron el billete para jugar la fase de ascenso. Hubo problemas internos, dejando el entrenador el equipo, y finalizó poco después con la retirada del conjunto de la competición. Mala imagen.

Cadete

El equipo cadete, después de finalizar en tercera posición la liga con 18 puntos de 12 partidos jugados, ha competido en la Copa y se clasificó para la fase final. Han quedado campeones del grupo con 9 partidos ganados, un empate y dos derrotas. En la primera ronda de la fase final de Copa, eliminaron al Internacional después de empatar a cero en Matzada e imponerse en los penaltis. En Añorga, en cuartos de final, quedaron apeados al perder 3-0.

Infantil

Los infantiles consiguieron clasificarse para la fase de ascenso, al finalizar la liga en segunda posición con 32 puntos, a un punto del líder San Marcial. En la fase de ascenso, han concluido cuartos de su grupo.