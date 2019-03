El Gure Txokoa logra un buen punto (0-0) en su visita al Mariño Rubén se lleva un balón aéreo cercano al área contraria. / FOTOS TELLETXEA Los de Bera dispusieron de muchas ocasiones, pero la mejor la tuvieron los locales con un penalti que detuvo Txanke TELLETXEA BERA. Martes, 26 marzo 2019, 00:16

En términos boxísticos, el Gure Txokoa estaba consiguiendo la victoria a los puntos, pero el Mariño estuvo a punto de dejarle k.o. en la parte final del partido, ya que dispuso a su favor de un penalti que Txanke, en dos tiempos, lo atajó. El Gure fue superior a un Mariño necesitado de puntos para lograr la permanencia, pero el gol se les negó en varias ocasiones, unas veces debido a las buenas intervenciones del cancerbero y en otras al no acertar a enviar entre los tres palos.

El partido comenzó igualado, pero pronto se les vio a los de Javier Escagües con ganas de poner tierra de por medio. De ellos fue la primera llegada con peligro del encuentro. Minuto 9, buen balón de Jere que cambia el juego sobre Moreno, éste se interna, centra y Rubén llegando desde atrás remata a bocajarro al borde del área pequeña y se luce el portero local. El Mariño no quiso quedarse atrás y cuatro minutos más tarde en una llegada por la banda derecha centran y en el segundo palo un compañero se hace con el balón, dribla a Iker, mete en el área pequeña donde falla Irazoki en su intento de despeje y Eskudero que seguía la jugada mete el pie para que un rival no remache la jugada.

Cumplida la media hora de juego, balón por la izquierda sobre Moreno que se interna, encara al portero y su disparo lo atrapa en dos tiempos. Julen en el minuto 34, arranca desde su parcela se va del central local y se mete en el área, el esférico finalmente termina en los pies de Esnaola que remata a puerta y el portero lo saca cuando entraba por la escuadra. El meta local fue protagonista en otras dos jugadas de ataque visitante. La primera, minuto 37, después de un saque de banda largo de Moreno, lo peinan y el remate de Esnaola evita que entre en su portería. En el 50, prolongó el colegiado por una lesión de un jugador local, Moreno es objeto de falta, la saca Irazoki y el remate de cabeza de Julen lo vuelve a interceptar el guardameta.

El dominio y ocasiones estuvieron de lado beratarra en la primera parte y si el marcador no se movió fue por culpa del portero del Mariño.

El mismo guion

La segunda mitad transcurrió por los mismos derroteros y se veía que tarde o temprano tenía que llegar el gol del Gure, que finalmente no consiguió. En el minuto 7, Julen inicia una contra enviando el balón a Moreno, quien se interna, controla y el disparo a puerta, cuando le había encarado al portero, da en un contrario. Hubo dos disparos a puerta en el minuto 12, el primero da en las manos de un local dentro del área y el posterior, rechaza la defensa dentro del área pequeña.

Las llegadas arriba del Gure tenían mucho peligro, pero no las finalizaban. En una de ellas hubo un claro derribo a Julen dentro del área, que el colegiado no señaló. Iker en el minuto 16, mete un buen balón a Moreno y cuando éste se iba a quedar solo ante el portero, un defensa mete lo justo el pie para que no pudiera rematar.

El Mariño prácticamente no había hecho nada en ataque, pero en el minuto 19 metió el miedo en los cuerpos de los visitantes en un saque de esquina cerrado que estuvo muy mal defendido, dando el remate en el larguero saliendo luego el balón fuera. Txanke, que prácticamente había pasado desapercibido, tuvo que intervenir a la media hora en un saque de falta raso que lo envió a corner, se sacó éste y nuevamente el Gure hizo aguas atrás, creándose peligro bajo palos. A renglón seguido el peligro estuvo nuevamente en la otra área, cuando Esnaola se interna por la izquierda, centra y Moreno, en el segundo palo, remata de cabeza y el esférico sale por encima del larguero.

Dos nuevas ocasiones tuvo el Gure en los minutos 38 y 39, la primera con un balón dentro del área pequeña que no sentencia y en la segunda, Azkarate mete el esférico a Moreno y el disparo de éste desde el borde del área sale fuera.

Penalti a favor del Mariño

Se llegaba a los minutos finales y el Gure se lanzaba arriba y dejaba espacios que eran aprovechados para salir a la contra por el Mariño. En uno de ellos, minuto 43, balón arriba, la defensa visitante descolocada, e Irazoki le carga al delantero en el lateral del área y el colegiado señala penalti. Se veía que todo el trabajo realizado por los de Bera en los 90 minutos se iba al traste, pero no fue así y Txanke en dos tiempos se hizo con el esférico y evitó la tragedia.

Las tres últimas ocasiones del partido las tuvieron los visitantes. En el minuto 45, falta a Arozena cuando se incorporaba al ataque, la saca Moreno metiendo al área y el remate con el pie por parte de Otaño sale por encima del larguero. Luego hubo un disparo cruzado de Esnaola que se paseó por delante de la portería sin encontrar rematador y en el 52, el portero detuvo bajo la misma línea de gol un remate de cabeza desde dentro del área pequeña, dando el colegiado por finalizado el partido.

Punto bueno, que puede saber a poco para el Gure, pero después de visto el penalti se puede dar como aceptable, visto además las derrotas del Dunboa y Urnieta. El próximo domingo recibe al Billabona, quinto en la clasificación. Una victoria sería un paso firme de cara a la permanencia.

Alineación: Txanke, Iker, Arozena, Jon (Otaño m15), Irazoki, Eskudero, Moreno, Julen, Rubén, Jere (Azkarate m46), Esnaola