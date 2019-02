El Gure Txokoa logra empatar cuando se cumplía el tiempo reglamentario Los jugadores beratarras defendiendo un saque de esquina. / FOTOS TELLETXEA Reparto de puntos en Matzada (2-2) ante el Vasconia TELLETXEA Miércoles, 27 febrero 2019, 00:23

Buen punto el conseguido por el Gure Txokoa el sábado a la tarde en Matzada ante el Vasconia, al empatar a dos goles en el minuto 90, en un partido dominado por el equipo visitante, en el que los de casa, después de adelantarse en el marcador, buscaron con insistencia el gol en la parte final y obtuvieron su recompensa.

El Gure Txokoa le hizo daño a un rival en el momento que más duele, cuando prácticamente está el encuentro concluido, aunque el colegiado añadió cuatro minutos más. Los de Bera comenzaron el partido con lo justo, más el lesionado Jon en el banquillo. Finalmente tuvo que salir y de una intervención suya llegó el gol del empate final. El Gure se tuvo que dedicar más a defender que a atacar. Los donostiarras dominaban con claridad el centro del campo y metían unos balones por las bandas que llevaron mucho peligro. Aunque el cuadro visitante tenía más la posesión del balón no creaban ocasiones de gol. La primera jugada de cierto peligro, y que fue prácticamente la primera llegada arriba de los de casa, llegaba en el minuto 16. Esnaola entra por el lado izquierdo, realiza un centro-chut raso que sale lamiendo el segundo palo, al que no llega por milímetros a rematar Iñigo Aldazabal. Un minuto más tarde, clara ocasión del Vasconia para haberse adelantado en el marcador, cuando un delantero ante Txanke manda el esférico al larguero.

El Vasconia estaba siendo claramente superior al Gure y el peligro rondaba la portería beratarra. En el minuto 20, Txanke mete una mano providencial en un disparo que iba junto al poste y salva un gol cantado. Cuando más insistían los visitantes, un balón arriba lo tocan Esnaola, Aldazabal y Jere lo remata al fondo de la portería y adelanta al Gure en el minuto 23. Poco duró la alegría en casa del pobre y dos minutos más tarde, en una de las clásicas entradas por la banda izquierda, un delantero se va con facilidad de la defensa, cede a un compañero dentro del área, regatea y marca a placer el 1 a 1. Iker comete una falta central cuando se le escapa el contrario, la sacan, Txanke no termina de sujetar el balón y un contrario manda fuera dentro del área pequeña en el 35. El último peligro de la primera parte estuvo en la puerta visitante, saque de banda largo que lo peina Rubén, le cae el balón a Aldazabal que dispara cruzado a puerta y sale junto al poste.

Lekuona sale a jugar

Aimar Lekuona salió al inicio de la segunda parte, en la primera, por trabajo no pudo jugar, y se notó su incorporación. El Vasconia no parecía estar cómodo, aunque en el minuto 12, en una de sus peligrosas llegadas por banda le hicieron intervenir a Txanke. Cuatro minutos después, el portero local saca largo arriba, Aimar se queda solo ante el meta rival y no sentencia, perdiendo una clara ocasión para adelantar a su equipo. El Gure Txokoa defiende mal un saque de esquina y el remate de cabeza de un jugador donostiarra se estrella en el larguero. En la siguiente jugada quien pudo marcar fueron los de Bera después de un saque de banda con varios rechaces y el remate final raso de Aimar, da en el pie del último defensor cuando iba a puerta.

El Vasconia se adelanta en el marcador en el minuto 23, al aprovechar un delantero el amplio pasillo que le deja la defensa local, sin que nadie le entre y marca a placer el 1-2. Este gol y el juego que se veía sobre el césped, pocas esperanzas daban a que los de casa consiguieran puntuar. Al Gure se le anuló un gol en el minuto 27, señalando el colegiado una falta que nadie vio, pero picó en el engaño de un jugador visitante, jugada que le costaron dos amarillas a los de casa. Los de Bera creyeron en sus posibilidades, se fueron decididos arriba y de ellos llegaba el peligro. En el saque de una falta, en la que los beratarras ya han conseguido más de un gol en jugada similar, la saca Irazoki y el justo remate de cabeza de Eskudero lo detuvo el portero. Cuando se había cumplido el minuto 45, Jon, que se había ido también al ataque, estuvo a punto de mandar el balón al fondo de la portería, pero da en el pie de un contrario y sale a córner. Se saca éste, un par de rechaces y el balón le queda a Iker Amantegi que aprovecha para mandar al fondo de la red y pone el empate a dos. Cinco minutos más, en los que el Vasconia se iba a por el gol, el Gure es cuando mejor se defendió y prácticamente en la última jugada estuvieron cerca de darle la vuelta al marcador. Aimar se hace con el balón en el centro del campo, monta una contra mandando a Amantegi por la banda, éste se incorpora arriba, centra y el balón le llega a las manos del portero en vez de a los pies de Esnaola que estaba solo.

Quince días ahora sin jugar que le vendrán bien al Gure de cara a intentar recuperar a sus lesionados.

Alineación: Txanke, Iker, Arozena, Irazoki, Otaño, Eskudero, Iñigo (Amantegi m68), Jere (Aimar m46), Rubén, Esnaola y Mikel Aldazabal (Jon m81).