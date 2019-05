El grupo de rescate de bomberos inicia su andadura este mes de mayo Integrantes del GRT de Bomberos de Navarra. Compuesto por veinte profesionales que se han especializado y formado en rescate técnico A.D.C. BAZTAN-BORTZIRIAK. Viernes, 3 mayo 2019, 00:20

El Grupo de Rescate Técnico (GRT) del Servicio de Bomberos / Nafarroako Suhiltzaileak ha finalizado su itinerario formativo e iniciará su andadura este mes de mayo.

El GRT está formado por 20 personas del puesto de cabo o bombero. formadas y equipadas para realizar búsquedas en medio natural de difícil acceso, en medio montañoso y en estructuras artificiales complicadas, además de resolver emergencias relacionadas con la altura, utilizando para ello materiales y técnicas específicas de rescate en montaña, espeleo-socorro y helicóptero de rescate.

Así, está preparado para realizar intervenciones relacionadas con el esquí o nieve, alpinismo, excursionismo y senderismo, escalada, barranquismo, espeleología, deportes aéreos, lugares de difícil acceso que requieran de asistencia sanitaria helitransportada y trabajos en altura donde no sea posible la utilización de medios de altura convencionales (auto escalas, brazos articulados, etc.) como en estructuras de gran altura, aerogeneradores, patios, calles estrechas... y que supongan una dificultad especial por cualquier circunstancia (anclajes poco fiables o inexistentes, maniobras complejas con cuerdas u otras, colocación de toldos en tejados, saneamiento de fachadas, retirada de nidos con peligro de caída, etc.).

Bajo la dirección de un sargento del Servicio de Bomberos, veinte profesionales, con una lista de aspirantes de reserva, desarrollarán su actividad como especialistas en rescates, sin dejar de realizar el resto de las funciones de bombero; la extinción de incendios, los salvamentos y las asistencias técnicas.

El grupo se ha formado tras la superación de un proceso selectivo iniciado por Resolución 109/2018, de 24 de abril, del director general de Interior. El proceso ha incluido pruebas físicas de esquí, alpinismo, montaña, escalada y progresión vertical en cuerda, practicadas en mayo de 2018 en Candanchú y en junio de 2018 en San Donato y Peñas de Etxauri, un concurso de méritos y un itinerario formativo de 9 cursos específicos y un total de 350 horas lectivas, organizado por la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra y desarrollado en diferentes lugares durante los últimos seis meses.

Bomberos de Andorra y del Estado francés (en concreto de los departamentos de Pirineos Atlánticos, Alta Saboya y Alpes Marítimos) han formado al grupo en Andorra en rescate en montaña SMO2 y en rescate en nieve, además de en barrancos de Navarra. Asimismo, se han realizado dos cursos de espeleología y espeleo-socorro en simas y cuevas de Navarra y Cantabria, uno para obtener el diploma internacional de Medicina de Montaña y otro de helicópteros 'Search and Rescue', a cargo de técnicos de la empresa operadora de servicios de aviación Eliance.

Un último curso de recursos operativos y habilidades transversales, junto a otro de prácticas interdisciplinares han completado la formación.

De este modo, se culmina el proceso de recuperación del Grupo de Rescate Técnico, que ya estuvo activo de 1990 a 1999 de forma voluntaria.