Gora Gora Fest! llegará a Erratzu, Igantzi, Irurita y Zugarramurdi

El departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, a través de Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera, ha organizado la 5ª edición del ciclo cultural en euskera Gora-Gora Fest! 2025, enmarcado en el Día Internacional del Euskera, que se celebra el próximo 3 de diciembre y coincidiendo con el Día de Navarra.

El ciclo llegará a 65 localidades navarras con una oferta variada de espectáculos, del 7 de noviembre al 14 de diciembre , ha sido presentado por la vicepresidenta del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, y el director gerente de Euskarabidea, Javier Arakama.

Como en ediciones anteriores, todas las actuaciones, 10 en total, serán gratuitas: obras de teatro (algunas de ellas musicales), talleres de magia, baile, cuentacuentos y otras muchas. La empresa adjudicataria del contrato público, mediante proceso de licitación, para la organización del ciclo ha sido la compañía de teatro TDiferencia y la inversión de Euskarabidea en la gestión de este programa ha sido de 60.948 euros. El programa del ciclo cultural Gora Gora Fest! de este año contempla diez espectáculos diferentes. En la comarca, el ciclo llegará hasta Erratzu, Igantzi, Irurita y Zugarramurdi.

En concreto en Erratzu el 7 de noviembre a las 17.00 horas. en Lixutegia se podrá ver la obra 'Altxor Kutxaren bila¡; una segunda obra 'Ez dakizu nola tratatu? Azalduko dizut' llegará a las otras tres localidades. Se podrá ver en Igan-tzi, el 7 de noviembre a las 17.00 horas en Eskolzarra; en Irurita el 11 de diciembre a la misma hora y en Zugarramurdi el 8 de noviembre, también a las 17.00 horas en el auditorio del Museo de las Brujas.

Las dos obras

'Altxor kutxaren bila' es un viaje por la diversidad cultural, la igualdad y la tolerancia. Dos valientes piratas guiarán a la búsqueda más loca y divertida del tesoro jamás contada, cantado y bailado. Dos divertidos piratas contarán sus aventuras y desventuras por todo el mundo hasta encontrar el tesoro del pirata Patatapocha. Eva Azpilikueta y Maitane Pérez son las piratas Galtzagorri y Galtzabeltz.

'Ez dakizu nola tratatu? Azalduko dizut' es un espectáculo para jóvenes y adultos. 'Hay hombres que dicen que ya no saben cómo tratar a las mujeres'. La caja de respuestas la abrirá el personaje de Pandora: aportará una legión magistral, graciosa y a veces absurda que ayudará a estas personas a despejar todas las dudas. «Reír, aprender y compartir nos transforma, creando vínculos que enriquecen nuestras vidas y nos ayudan a crecer en comunidad».