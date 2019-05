F. Goñi (Ezkerra), J. Moreno (Geroa Bai), I. Olave (Navarra+) y J. Otondo (EH Bildu), se presentan en Baztan Florentino Goñi (Ezkerra) y Joseba Moreno (Geroa Bai). A.D.C. BAZTAN. Viernes, 24 mayo 2019, 00:22

Para estas elecciones municipales que se celebran el próximo domingo, repiten en Baztan como cabezas de lista Florentino Goñi por Baztango Ezkerra y Joseba Otondo por EH Bildu, mientras que Joseba Moreno toma el testigo de Rubén Ziganda por Geroa Bai e Isabel Olave hace lo propio con el que deja Begoña Sanzberro (UPN) por Navarra Suma.

Goñi cree que uno de los puntos principales es «el de la creación de empleo, por eso estamos a punto de cerrar el trato con una empresa que vendrá al Campus Lekaroz con 30 puestos de trabajo y donde se harán baterías para bicis, sillas de ruedas y coches pequeños». Ezkerra quiere seguir «hormigonando caminos de acceso a caseríos, sabemos que son 8 millones de euros». Otras necesidades que ve son «las obras en la Residencia de Ancianos, hierba artificial en Giltxaurdi, escolleras...». Sobre Aroztegia afirma que «no vamos a poner obstáculos cuando ya tienen todos los permisos».

Moreno cree «que debería cambiar la forma de funcionar. Es todo demasiado político y deberíamos poder aportar todos». Cree que «hacen falta unas mejores relaciones con el Gobierno para llevar a cabo un trabajo conjunto. Necesitamos un mayor desarrollo empresarial en el Valle y tenemos el Campus Lekaroz. Unido a eso va el desarrollo de la N-121-A. Y no hay que olvidar el nuevo centro de FP, que continúe adelante». Cree que Aroztegia es «un buen proyecto para el Valle y tiene todos los permisos». «No nos podemos centrar en un solo modelo de desarrollo, hay que tener visión de futuro».

Olave es muy crítica, «en las últimas dos legislaturas no está pasando nada y no sólo a nivel de inversiones. Se nos vacían los pueblos, no hay servicios, buenas vías de comunicación, ni trabajo. Y han gastado cientos de miles de euros en informes, juicios, paralizaciones... en lugar de invertirlos en necesidades de los baztandarras». En cuanto a Aroztegia, «más allá de que te parezca bien o mal, es un proyecto económico que si cumple la normativa y genera trabajo y riqueza tiene derecho a ser ejectuado». «Yo quiero que Baztan sera una posiblidad para nuestros hijos».

Otondo destaca en su programa «el derecho a una vivienda digna y de ahí la propuesta de promover un parque de vivienda pública protegida en alquiler», también, la atención a los mayores y de ahí la propusta de las obras de accesibilidad en la Residencia y diferentes actuaciones. En desarrollo socioeconómico apuesta por la relocalización de la economía, y no se olvida de la participación. Apuesta por «la construcción del Centro de FP en Oronoz» y pide «una financiación especial del Gobierno de Navarra» para poder hormigonar los accesos a 92 caseríos habitados del valle, «son 72 km». Aroztegia es para él «nocivo para Baztan».