Más goles que fútbol en el Dunboa - Gure Txokoa que finalizó 6-3 Mortxi disputa un balón aéreo ante dos contrarios. / FOTOS TELLETXEA Los de Bera, con muchas bajas, jugaron los últimos 20 minutos con diez, por lesión de Rubén TELLETXEA BERA. Martes, 9 octubre 2018, 00:17

El Gure Txokoa se desplazó en la tarde del sábado a Irun para enfrentarse al Dunboa con varias bajas, tres de ellos habían ido con el grupo de danzas a Irlanda, teniendo que poner el míster beratarra, Javier Escagües, en el once inicial a dos juveniles y por falta de banquillo tuvo que jugar los últimos 20 minutos con uno menos, al lesionarse Rubén.

El Dunboa fue quien llevó la iniciativa del partido, ante un Gure Txokoa que lo dio todo hasta el pitido final, demostrando el alto nivel de competitividad, que es digno de elogio. Lo demuestra, como lo había hecho hasta entonces, como desde el minuto 70, con la retirada del terreno de juego de Rubén y con el marcador 5-1, los de Bera marcaron dos goles más, ante un rival que no bajó la guardia y que parecía querer hacer fuego del árbol caído. El Dunboa jugó a placer, cuando tocaba bien el balón, descentraba a sus oponentes, dejando grandes espacios por los que entraban con facilidad los locales. El primer gol del partido subió al marcador en el minuto 10, después de una jugada por la banda derecha local, en la que el jugador del Dunboa llega casi hasta la línea de fondo y su centro es rematado a placer de cabeza al borde del área pequeña, 1-0. El Gure cuando apretaba arriba ponía en apuros a la zaga local, como en el minuto 21, cuando Mikel Moreno pugna con un defensa y el portero por el balón, el esférico le queda al visitante y ante la portería vacía pierde ángulo y finalmente la zaga irunesa despeja el peligro. En un robo en el centro del campo, minuto 29, los beratarras combinan bien e Iker Garcia, mete sobre Amantegi y el disparo de éste desde fuera del área sale lamiendo el larguero.

En los siguientes tres minutos fue el Dunboa quien acosó la puerta visitante, poniendo a prueba al cancerbero Jokin Tirapu, que respondió con muy buenas intervenciones. En la primera de ellas, después de una buena jugada local, el potente disparo lo desvía a córner el portero y un minuto después en pleno acoso irundarra, el remate desde dentro del área, lo manda a saque de esquina Jokin en una buena estirada. A la tercera fue la vencida, minuto 33, centro por el lado derecho, Jokin pide en su salida el esférico, no se entiende con Jon Irazoki, el rechace le cae a un contrario que marca a puerta vacía el 2-0. Este gol pesó en el cuadro visitante, se descompuso el centro del campo y el Dunboa jugaba con comodidad y haciéndole mover a sus oponentes.

En el minuto 37 encajaron los de Bera el tercer gol, en un centro-chut raso por el lado izquierdo, que lo remachan libre de marca en el área pequeña. Tres minutos más tarde, buen control de un jugador local al borde del área y su disparo fuerte lo envía Jokin, en buena intervención, a córner. El Gure estrenó el casillero en el minuto 41. El portero del Dunboa con el balón en el pie, es acosado por Rubén que en su pugna se hace con el rechace, quedándole el esférico al juvenil Joel, que marca a puerta vacía, 3-1. Cuando parecía que se iban a retirar a los vestuarios con este resultado, en tiempo de añadido, minuto 46, buena jugada por el lado derecho del Dunboa, con pase de la muerte que es remachado en boca del gol, llegándose al descanso con el 4-1.

Mejor en la segunda parte

El entrenador visitante movió fichas en el descanso, hizo dos cambios de salida, Oses por Amantegi e Iñigo Aldazabal por Iker y más adelante, Jere sustituyó a Joel, mejorando el equipo. El centro del campo quedó más reforzado y se veía a un Gure con más aplomo, pero en el minuto 9, incomprensiblemente un jugador local se va de 4 visitantes, por no meter el pie con algo de contundencia, y de tiro cruzado desde dentro del área marca el quinto para el Dunboa. El encuentro se niveló, los locales realizaron los cambios necesarios para defender sus intereses y aunque el Gure perdía con bastante facilidad el balón, recogiendo todos los rechaces sus rivales, también los recuperaban mejor que en el primer tiempo. Rubén en el salto por la disputa de un balón, cayó mal y se lastimó el hombro, permaneciendo algunos minutos más sobre el terreno de juego al ver que no había más jugadores disponibles en su banquillo, pero ante el dolor tuvo que dejar el campo en el minuto 27, quedándose el Gure con diez. Lo que podía ser el remate para el Gure, no lo fue, siguieron jugando con igual de intensidad sin dejar un balón por perdido, ante un rival que siguió acosando la portería de Jokin. Éste detuvo un disparo raso cuando se cumplía la media hora. En el minuto 34, Mortxi pelea con sus rivales por el balón por el lado derecho, con mucho coraje se lo lleva, centra y Mikel Moreno viniendo de atrás lo remacha en el segundo poste, 5-2. La ocasión más clara del partido llegó en el minuto 36. Balón del Dunboa largo arriba, pilla a la defensa un poco descolocada, se interna por la derecha y su pase de la muerte lo manda un compañero incomprensiblemente fuera junto al segundo poste, cuando estaba solo. En la parte final del partido se marcaron dos nuevos goles, el primero, minuto 42, fue del Dunboa, por medio del exgaztetxu David, que aprovecha un centro por el lado izquierdo, controla dentro del área y lo resuelve y el definitivo 6-3 fue obra de Oses, al rematar de cabeza un saque de esquina lanzado por Moreno.

Partido sin complicaciones para el cuadro arbitral, que pasaron desapercibidos, ante la deportividad de ambos equipos, que es de agradecer.

Alineación: Jokin, Arozena, Bittor, Irazoki, Otaño, Amantegi (Oses m46), Iker (Aldazabal m46), Mortxi, Joel (Jere m65), Rubén y Moreno.