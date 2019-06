El Gobierno de Navarra informa por carta del programa 'EmanZipa' A.D.C. BAZTAN-BORTZIRIAK. Sábado, 15 junio 2019, 00:59

Más de 40.000 personas jóvenes navarras nacidas entre 1990 y 1996 están recibiendo estos días una carta del Gobierno de Navarra informándoles del programa 'EmanZipa', una de las dos modalidades del derecho subjetivo a la vivienda en Navarra que contempla la recientemente aprobada Ley 28/2018, de 26 de diciembre.

En total se han recibido hasta la fecha desde el 1 de enero de este año, un total de 1.302 solicitudes de 'EmanZipa', habiéndose aprobado 1.002.

Más del 60% de las personas solicitantes son mujeres, confirmando el hecho que estas se emancipan más, pese a tener ingresos algo inferiores, unos 11.300 euros anuales frente a los 12.600 euros de los varones. La renta mensual promedio de los contratos presentados ronda los 500 euros y aproximadamente la mitad se corresponden con viviendas de Pamplona.

Las prestaciones aprobadas hasta la fecha suponen más de 170.000 euros mensuales en forma de ayudas directas al alquiler.

'EmanZipa' es la propuesta de derecho subjetivo de acceso a la vivienda en régimen de alquiler que tiene como destinatarias a personas jóvenes emancipadas o que desean hacerlo, con edades comprendidas entre los 23 y 30 años, a 31 de diciembre de cada año. Permite percibir una cantidad económica equivalente al 50% de la renta, con 250 euros como tope mensual máximo. La solicitud no requiere la presentación de ningún tipo de documentación, y se realiza de modo telemático, siendo el tiempo medio para dar de alta una solicitud de 5 minutos y treinta y cinco segundos. Y no exige inscripción previa en el censo de solicitantes de vivienda protegida gestionado por la sociedad pública Nasuvinsa. La duración máxima de la ayuda es de tres años, que pueden ser no consecutivos.