Germán Castillo (Herrirako), Aitor Elexpuru (EH Bildu) y Juan Losa (Navarra+) se presentan en Bera Germán Castillo, Aitor Elexpuru y Juan Losa, cabezas de las tres candidaturas que se presentan en Bera. A.D.C. BERA. Miércoles, 22 mayo 2019, 00:10

Germán Castillo se vuelve a presentar por Herrirako en Bera y también repite Juan Losa, de UPN pero esta vez con las siglas de Navarra Suma mientras que EH Bildu presenta como cabeza de lista a Aitor Elexpuru, concejal en la última legislatura y que coge el testigo al frente del partido en la localidad al actual alcalde, Josu Iratzoki.

A Castillo le ha apenado en esta legislatura «que no nos dejen representación en el ayuntamiento. No debería ser así, todos tendríamos que poder sumar». Defiende de su grupo local «la ercanía y la confianza. Hay vecinos a los que les da reparo acercarse al ayuntamiento, deben ser conscientes de que es un instrumento al servicio del pueblo». Cree que «hay que hacer muchas mejoras en infraestructuras, los montes y caminos han estado abandonados durante años» y apuesta «por promover el alquiler de la vivienda vacía con las garantías del ayuntamiento».

Elexpuru apunta a que «ha sido una legislatura muy activa». Entre sus propuestas, destaca un «Centro de Interpretación de patrimonio cultural material e inmaterial» y también, buscar una solución al tema de la vivienda «con la rehabilitación de casas antiguas para que puedan salir en alquiler y también con la construcción de VPO en terrenos del ayuntamiento para crear cooperativas y que vayan al alquiler social...». Quieren trabajar en ocio activo dirigido a la juventud y recuerda que «ha habido que afrontar grandes inversiones en infraestructuras que han condicionado bastante la legislatura».

Losa por su parte afirma rotundo que «si esta legislatura se han podido hacer tantas cosas en Bera es porque hemos ido todos los grupos remando en la misma dirección. Han salido muchos temas para adelante por el apoyo de todo el arco político». Cree que hacen falta «más políticas sociales y empresariales. Tenemos 105 parados en Bera y más de 30 están en edades muy complicadas, hay que echarles una mano y también a la gente joven muy preparada que no sabe cómo empezar a desarrollar sus ideas. Quizá con un lugar, una gaztempresa». En cuanto a los mayores, «la Residencia se ha quedado pequeña y tenemos lugares como para poder desarrollar otra segunda fase». «Hay familias con situaciones muy complicadas y debería haber pisos sociales municipales». Recuerda que en Bera la economía «tiene tres patas, la industrial, la comercial y la hostelería y servicios. Así que desde el ayuntamiento se debería trabajar con las tres». Y propone «que el ayuntamiento abra uno o dos días por las tardes».

En Bera preocupa el abastecimiento de agua. Tras la obra ya realizada, con una fuerte inversión de 1.200.000 euros para la captación y la traida, resulta que los niveles de cromo del acuífero son algo altos. «Es apta para el consumo», explica Elexpuru, «pero se están buscando otras alternativas». «Desde UPN hemos pedido responsabilidades. No puede ser que ahora, con la obra terminada, nos digan que tienen que buscar otro acuífero», explica Losa.

Castillo se pregunta «quién va a pagar ahora el sobrecoste de buscar otro acuífero y de la obra para conectarlo. El nivel de cromo es tal que cuando en tres o cuatro años cambie la normativa europea, no será apta para el consumo. Nadie dice nada, pero ha sido una chapuza. O no se hicieron analíticas previas o no fueron suficientes».