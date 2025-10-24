Un gentío en unas ferias sin ganado

El centro de la localidad, totalmente lleno de gente este viernes al mediodía.

Alicia del Castillo Baztan/Bidasoa Viernes, 24 de octubre 2025, 21:00

No hubo ganado, pero miles de personas se acercaron a las ferias de otoño de Elizondo para disfrutar de un soleado día y comprar en los 200 puestos que se instalaron por las calles de la localidad.

Aunque conocían la prohibición de la concentración de animales (salvo perros y gatos) en toda la Comunidad Foral hasta el próximo 30 de noviembre, como medida de prevención ante la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) que afecta al ganado vacuno, muchos se acercaron ayer a primera hora hasta la Plaza del Mercado para encontrarse y charlar. Es el lugar donde todos los años ganaderos, baserritarras y amigos se reencuentran.

«¡Qué pena!», eran la frase más repetida ante la plaza vacía. Aunque en Navarra no se ha detectado ningún caso, la Dirección General de Agricultura y Ganadería del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral optaba por tomar esta medida preventiva.

El buen tiempo hizo que al mediodía las principales calles de Elizondo se llenaran, al contrario de los dos últimos años

Prohibición

Entre los ganaderos, el baztandarra Álvaro Garde comentaba cómo conocían la decisión del miércoles. «El martes estuvimos recogiendo el ganado del monte para traerlo a la Feria, el miércoles por la mañana había algún rumor, pero hasta ese día por la tarde no llegó la noticia de la prohibición. Bueno, llegó..., nos enteramos por la prensa...».

Explicaba que la decisión cuesta entenderla en la comarca. «Cuesta entender esta medida aquí, porque es una zona pequeña, en la que los animales están juntos en el monte, en los comunales de Erdiz y Belate, por ejemplo. Así que nos cuesta entender una medida tan drástica».

Recuerda que hay vacuna para hacer frente a la enfermedad. «Y si tanta preocupación tienen, lo que tienen que hacer es empezar a vacunar cuanto antes a todos los animales. Porque si las vacas de una cuadra están vacunadas, entonces solo hay que sacrificar a la que se contagia, no a todas, como podría ocurrir en este momento. Ojalá no lleguemos a algo así». Garde recuerda que «la vacuna tiene que estar aprobada por Gobierno de Navara y la tienen que poner los veterinarios».

Por su parte, el amaiurtarra Kolko Goienetxe, organizador de la muestra de ganado del Artzai Eguna de Amaiur, en agosto, se mostraba preocupado. «Organizar algo así lleva mucho tiempo y cuando esta decisión se toma con tan poco tiempo, no me quiero ni imaginar...».

Enfermedad

Esta enfermedad, transmitida por moscas, mosquitos o garrapatas, provoca fiebre, nódulos en la piel, en membranas mucosas y órganos internos, extenuación, inflamación de los nódulos linfáticos, edema cutáneo y en ocasiones la muerte, explica el Ministerio de Agricultura.

En el caso de que una granja detecte un caso, se activa el protocolo para iniciar el vaciado de la explotación con la matanza de toda la cabaña. Una medida drástica para erradicar una enfermedad catalogada de peligrosa. Además, se establecen radios de 20 y 50 kilómetros para vigilar que no se propague en los alrededores del foco. El Ministerio ha adquirido vacunas por 500.000 euros y va a suministrar al sector.

Al no haber ganado, la concentración de gente a primera hora se dio en la cercana Plaza de Juego a Largo, donde estaba, como es habitual, la exposición y venta de maquinaria agrícola, con participación de empresas como baztandarra Aroz Berri.

Concurso de quesos

Unas 100 personas se acercaron a probar y votar en el concurso de quesos de leche de oveja latxa al que se presentaron '13. Artzai Gazta' organizaba con el Pueblo de Elizondo este concurso que cuenta con el apoyo de Reyno Gourmet. El primer premio fue para un queso elaborado por Jesús Zelaieta y Maite, de Azpilkuetako gasna; el segundo fue para Bengoetxea Lastiri, de Etxelekua, de Urdazubi y el tercero, para un queso de Oihana Oiarbide Reparaz Oihana, de Utxama (Dorrao) Sakana. Tras la entrega de premios y txapela se procedió a la subasta del medio queso ganador.

El buen tiempo, al contrario de los dos últimos años en los que estuvo lloviendo durante la celebración de esta feria de otoño, hizo que al mediodía las principales calles de Elizondo estuvieran abarrotadas, con miles de personas recorriendo los puestos.

Es una jornada importante para la localidad, en la que se recauda bastante, «pero también hay muchos gastos».

Este año se ha subido el precio del metro lineal para los puestos, a 22 euros. «Se ha contratado seguridad privada para esta noche. Ocho personas vigilarán los puestos», ya que la feria continúa hoy sábado.

