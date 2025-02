El gallo, protagonista en Baztan

Alicia del Castillo Jueves, 27 de febrero 2025, 20:46 Comenta Compartir

Elizondo fue uno de los puesblos de Baztan, junto con Elbete, Arizkun, Gartzain, Irurita, Arraioz, Oronoz y Almandoz, donde ayer se celebró el Orakunde, Egun Ttun Ttun u Oilar dantza, como se denomina esta celebración de Jueves Gordo en distintas localidades del Valle. Por la mañana los niños recorrieron las calles de sus respectivas localidades con música de txistu y en muchos de ellos realizaron cuestaciones. Además, la mañana se completó con juegos tradicionales que en el caso de Elizondo se llevaron a cabo en la Plaza y en el frontón Iriarte. Para los niños y niñas es un día de fiesta, en el que se van a comer de restaurante y en el que por la tarde se celebra el 'Juego del Gallo'.

Juego del gallo

Unos 400 niños y niñas de entre 3 y 14 años, alumnos del Colegio Público de Elizondo, de Baztan Ikastola, además de estudiantes de primero y segundo de la ESO del Instituto de Lekaroz participaban por la tarde en el popular juego. En él, los niños, con los ojos tapados, prácticamente barren el suelo con sus espadas de madera adornadas con cintas de colores, dando literalmente 'palos de ciego', hasta que uno de ellos se topa con el animal.

Los únicos que no llevan los ojos tapados son los de 3 años, que salen corriendo hasta casi llegar al animal para frenar y tocarlo con la espada. El exalcalde jurado de Elizondo y actual Kargodun Aitor Bazterrika era el encargado de cambiar de sitio el animal en el suelo del frontón Iriarte. Con las patas atadas, para que no escape, recibía las caricias de los niños una vez que lo habían encontrado. Hace años los niños se llevaban el gallo a casa y en lugar de uno, como ayer, había tantos como cursos. Con el paso del tiempo los gallos pasaron a ser mascotas para muchos niños, «pero como cada vez más gente vive en pisos, se decidió en el batzarre que lo mejor era dar un recuerdo en madera a los ganadores», explicaba Bazterrika. El alcalde jurado de Elizondo, Beñat Verde Muguiro, explicaba que «un año más el gallo procede de Akullegi, donde José Ángel 'Ros' Urrutia lo cría con mimo y a donde volverá una vez que pase la jornada». Tras la merienda no faltaban los bailables con Hauspolariak.

El pasado viernes el gallo era el protagonista en Ziga, este martes en Amaiur, el miércoles en Lekaroz y Erratzu, hoy lo será en Azpilkueta y mañana, en Aniz y Berroeta.

Hoy en Elizondo a partir de las 16.00 h. se llevará a cabo el desfile infantil desde el Parque de la Ikastola. Tras la chocolatada, baile con DJ Kapitan General. A partir de las 20.00 h., txarangapoteo desde Txokoto. En el desfile no participará la Escuela Pública de Elizondo. Desde ella y desde la APYMA explican que «creemos que las celebraciones fuera del horario escolar deben ser del pueblo y deben organizarse desde el mismo. Todos juntos y unidos, posibilitando la participación en igualdad. Pero viendo que esta perspectiva no es compartida, ha sido imposible llegar a un consenso. La situación de Elizondo no es fácil, la brecha entre los dos centros es cada vez más evidente y creemos que es hora de dar la vuelta a la situación, de dar un paaso más. Por lo tanto, hasta que no encontremos un acuerdo en relación con el tema del carnaval, no nos sumaremos a este desfile».

Mañana a partir de las 11.30 horas se celebrará el desfile de carrozas y disfraces desde el Bar Labaien (Calle Santiago y Plaza).

Bortziriak

En Bera los niños celebraron la tradicional cuestación, el 'Zingar-arraultze' durante la mañana y por la tarde salía el desfile infantil, en el que no faltaban los Inude eta Artzainak, además de otras propuestas coloridas de los centros educativos. La fiesta finalizó con una merienda. En Lesaka no faltaba la cuestación ni el festival infantil por la tarde. En Etxalar, además de la cuestación de la mañana, por la tarde los alumnos de Landagain presentaban sus obras de teatro por las calles. Todo terminaba con una merienda. En Igantzi los niños salieron también en cuestación.

Tras el Jueves Gordo las celebraciones continuarán en toda la comarca. Destaca el desfile de carrozas de Elizondo mañana sábado al mediodía y el de Doneztebe, por la tarde.

El domingo en Bera Inude eta Artzainak saldrán con toda su comitiva a partir de las 10.00 horas desde el frontón Eztegara. Y por la tarde en Lesaka se podrá ver a los Zako-zahar y a Mairus.