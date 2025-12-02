Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El alcalde habla con Policía Foral sobre la fuga de gas. A.D.C.

Fuga de gas en Legasa

Se ha prohibido el paso a la Plaza y se busca una solución

A.D.C.

Bertizarana

Martes, 2 de diciembre 2025, 16:57

Comenta

«Olía muchísimo a gas», repiten los vecinos. El alcalde, Jesús Etxart, explicaba que estaban arreglando una fuga de agua y que de repente han sido conscientes de que olía mucho a gas. De inmediato han dado la voz de alarma. Bomberos y Policía Foral trabajan desde primera hora de la tarde de este martes. No se puede circular por una calle ni a la Plaza. «Nos han cortado el agua y el gas», explican los vecinos. «Dicen que puede ser una burbuja de gas», «algunos han dicho que ya olía a gas los días anteriores», añaden.

Bomberos y técnicos continúan trabajando por la tarde en la Plaza Santa Catalina de Legasa, precintada debido a la fuga de gas. Según han informado desde los servicios de emergencia, el aviso se recibía a las 11.58 horas y han sido movilizados bomberos de Oronoz, Policía Foral y técnicos de la empresa suministradora. La zona se encuentra precintada y los vecinos están informados. Bomberos y técnicos de gas permanecen trabajando en el lugar, y la acometida de gas propano de la localidad permanece cerrada como medida de prevención.

Explosión

La noche anterior, la del lunes, un incendio en un edificio de esta misma localidad causaba una explosión en un inmueble esta pasada noche, según informaba SOS Navarra. Solo se producían daños materiales.

Los hechos ocurrían hacia las 20.30 horas del lunes, cuando un incendio en el edificio obligó a la evacuación de las estancias, y posteriormente, tuvo lugar una explosión que provocó daños materiales. SOS Navarra movilizó efectivos de bomberos del parque de Oronoz y agentes de la Policía Foral.

