Flojo partido y reparto de puntos entre el Beti Gazte y el Añorga El jugador visitante Imanol es atendido del tobillo y tuvo que abandonar el terreno de juego. / TELLETXEA Los locales se adelantaron en el minuto 25, quedándose los visitantes en inferioridad numérica TELLETXEA LESAKA. Martes, 1 octubre 2019, 00:27

Empate a un gol entre el Beti Gazte y el Añorga, en partido correspondiente a la tercera jornada de la División Honor Regional, en el que los locales se adelantaron en el marcador en el minuto 25 al transformar un penalti, en cuya jugada los visitantes se quedaron con un jugador menos.

El conjunto local que venía de ganar en Elgoibar, se medía a un rival con los mismos puntos, que supo amoldarse a las circunstancias y que no pareció estar jugando las tres cuartas parte del partido en inferioridad numérica. Fue un partido flojo el que disputaron los dos equipos en la tarde del sábado en Mastegi, en el que no hubo ocasiones y los porteros pasaron desapercibidos, salvo el visitante en el minuto 90, que salvó a los añorgatarras de la derrota. En el minuto 5, se tuvo que retirar lesionado del tobillo el visitante Imanol, lesión que ya tuvo la temporada pasada. El partido estaba siendo de toma y daca, con mayor posesión del esférico de los gaztetxus, pero sin llegar a inquietar al cancerbero. En el minuto 25, el Beti Gazte comienza una jugada en el centro del campo, con balón sobre Ordoki que se interna y dispara a puerta, dando en un contrario, el rechace le llega nuevamente a él y manda a puerta vacía sacando un contrario con la mano. Penalti y expulsión del defensor del Añorga y el propio Ordoki se encarga de transformarlo y pone el 1-0. Dos minutos más tarde, jugadón del interior izquierdo visitante que salva Gorka, rechazando con el pie. En la siguiente jugada, otra vez peligro en la portería local con entrada por el lado izquierdo y el disparo cruzado ante Gorka sale cerca del poste. Antes de que finalizara la primera parte, hubo cuatro disparos consecutivos a puerta por parte del Beti Gazte, siendo rechazados por los contrarios. Se llegaba al descanso con la mínima ventaja local y el poco peligro llegaba de lado visitante, aunque la posesión fuera de los gaztetxus.

Al Beti Gazte le faltó chispa

No se estaba viendo al auténtico Beti Gazte, a pesar de tocar bien el balón le faltaba una velocidad más. En la reanudación, mucho juego en el centro del campo y las defensas se imponían a los delanteros. Hasta mediada este segundo periodo no hubo jugada manifiesta de peligro. Falta cometida sobre Beñat en el lateral del área, Ubiri saca al palo corto y el esférico pega en el lateral de la red. Ubiri en el minuto 22, después de una jugada por la derecha, controla y su disparo sale junto al poste. El Añorga no parecía estar jugando en inferioridad numérica e intentaba a salir a la contra y aprovechar balones sueltos. En uno de ellos, minuto 34, después de varios rechaces en el centro del campo, un delantero se va de dos contrarios y desde fuera del área manda un potente disparo que se cuela en la portería de Gorka, 1-1. En el 37, primer balón que toca Sanjurjo y está a punto de sorprender al portero. La ocasión más clara del partido llegaba en el minuto 90, en una jugada de Patxi por el lado izquierdo, su envío al área lo remata Beñat en el segundo palo y el portero del Añorga se luce y evita un gol cantado.

La próxima jornada el Beti Gazte se desplazará a Mondragón para medirse al equipo de esta localidad, que después de tres jornadas cuenta con un punto

Alineación: Gorka, Beñat, Peio (Oier m67), Igor (Etxegarai m46), Pilloti, Aimar, Jonan (Patxi m69), Ubiri, Unai (Sanjurjo m81), Urki y Ordoki.