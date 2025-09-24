Finalizan las obras del canal soterrado de la regata Kalbario en Bera

A. D. C. bortziriak. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:52 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Bera ha finalizado las obras de acondicionamiento del canal soterrado de la regata Kalbario, cuya obstrucción provocó una explosión en 2022 por la que más de 20 familias fueron desalojadas. Se trata de la segunda fase de esta obra que se está llevando a cabo.

Las lluvias torrenciales e inundaciones en enero de ese mismo año provocaron la obstrucción del canal subterráneo de la regata Kalbario, provocando una explosión en el barrio de la Plaza Zaharra (el agua tomó otro camino) y daños importantes. Más de 20 familias de la Plaza Zaharra tuvieron que salir de sus casas por seguridad, aunque pudieron regresar en pocos días.

Dada la gravedad de la situación, el Gobierno de Navarra obtuvo financiación mediante una Ley Foral, por lo que se adaptó el primer tramo del canal, renovando totalmente el cauce. Este trabajo costó unos 500.000 euros y fue sufragado por el Gobierno de Navarra.

En esta ocasión, se ha acondicionado el segundo tramo del canal subterráneo, desde el lavadero situado bajo la casa de Lorenzobaita hasta la desembocadura del arroyo Zia. «El canal no ha sido renovado en su totalidad, sino que los operarios han realizado las labores de albañilería y acondicionamiento trabajando como mineros en el canal de mampostería: se ha echado pavimento de hormigón en todo su recorrido, se han reparado los muros y losas erosionadas por el agua...», explica el alcalde, Aitor Elexpuru.

Para llevar a cabo las labores de control y mantenimiento del canal subterráneo se han construido tres nuevos registros que se suman a los dos que había antes. De esta manera se facilita y mejora el acceso y el trabajo el el canal. El objetivo más importante de estos trabajos es que el atasco ocurrido bajo la Plaza Zaharra no vuelva a producirse.

En la ejecución de las obras también se han detectado algunas fugas y escorrentías de saneamiento que han sido reparadas. Con estos trabajos culminan las obras iniciadas. El canal subterráneo de la regata Kalbario ha sido acondicionado en dos fases, y la inversión total en este canal ha sido de 700.000 euros.

En esta segunda fase los trabajos, realizados por Sasoi, han tenido un coste de 201.000 euros. 189.000 se han obtenido mediante una enmienda nominativa aprobada en los presupuestos del Gobierno de Navarra de 2024, y los otros 12.000 euros han sido aportados por el Ayuntamiento.