Fermin Muguruza prenderá la txondorra este año en Irrisarri Land

El músico Fermin Muguruza será homenajeado y el encargado de prender la txondorra de Irrisarri Land, el parque de aventura situado en Igantzi, el próximo ... sábado 6 de diciembre a las 17.30 horas.

Se trata de la duodécima edición y en ella tomarán parte también los joaldunak de Zubieta y se desarrollarán las actuaciones musicales de Gorka Zabaleta y Sergio Muñoz.

La entrada al acto será gratuita y la carbonera podrá visitarse durante todo el mes de diciembre.

En IrriSarri Land intentan «cuidar las costumbres y mantenerlas vivas». Por ello, todos los años a finales de noviembre se enciende la carbonera igual que se hacía antes. En la construcción de la carbonera se emplean alrededor de 18.000 kg de madera de los bosques de Irisarri, castaño y roble en su mayoría

A partir de ese momento, personas voluntarias de IrriSarri Land cuidan de la carbonera (txondorra) para que todo vaya bien y, si está todo correcto, poder empezar a obtener carbón a principios de enero. Este carbón se utiliza casi en su totalidad en las parrillas de los restaurantes del parque.

En el encendido de la carbonera han participado personas conocidas en el ámbito de la cultura vasca como Iñaki Perurena, Xabier Euzkitze, Xabier Argote, Toti Martínez de Lecea, Aizpea Goenaga, Itziar Sistiaga, Julian Iantzi, Mikel Urdangarin, proyecto Zaporeak y Olatz Salvador.

Navidad

Además, dentro de la programación navideña del parque, también recibirán la visita de Olentzero y Mari Domingi que llenarán el bosque de magia. Este año visitarán el parque durante dos sábados, el 13 y el 20 de diciembre, y estarán junto a la txondorra, uno de los rincones más emblemáticos del parque.

Tras la gran afluencia de otros años, en esta ocasión será necesario reservar cita previa a través del sitio web www.irrisarriland.com con el fin de que todas las familias puedan disfrutar de la experiencia con calma. Cada familia dispondrá de cinco minutos para entregar su carta, conversar o hacerse fotos con Olentzero y Mari Domingi.

«El acto tiene un coste de 2 euros por familia, hasta 6 personas, pero quienes coman en el parque esos días podrán acceder de forma gratuita al evento», explican desde el parque.