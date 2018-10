Ferias bajo la niebla en Elizondo Los ejemplares de Barazabal llamaron la atención. Este sábado se celebrará la segunda jornada, con menos gente y mejora en algunos precios | Unos 250 puestos ambulantes se instalaron en la localidad, que abrió la temporada de ferias en la comarca A. D. C. ELIZONDO. Sábado, 27 octubre 2018, 01:05

Una intensa niebla acompañó ayer a los vecinos y visitantes que se acercaron hasta Elizondo para acudir a la primera de las Ferias de otoño que se celebran en la comarca. La 'langarra' no acompañaba demasiado a feriar, y sin embargo, en torno al mediodía cientos de personas abarrotaban la calle Jaime Urrutia, donde se colocan la mayoría de puestos ambulantes, unos 250 en total, que ofrecen todo tipo de productos. No faltan los típicos, como los ajos, los calcetines o los paraguas. La oferta se completa con puestos agroalimentarios, ropa del hogar, moda y complementos, útiles de cocina, cremas, e incluso en los últimos años se puede ver algún puesto de libros. Los artesanos también expusieron sus trabajos, sobre todo de joyería y bisutería. No hay que olvidar que para la localidad la celebración de estos dos días de Feria supone una buena fuente de ingresos, la mayor después de las aportaciones anuales de los vecinos. Las dos jornadas suelen dejar más de 20.000 euros a la localidad.

Alcaldesa, jurado y kargodunes recorrían ayer los puestos ambulantes para comprobar los pagos. Quienen se acercan para vender en la Feria abonan al pueblo de Elizondo 20 euros por metro lineal y la mayoría opta por quedarse los dos días. Hoy, si se cumple la tradición de la conocida como 'atso ferie' (algo así como feria de mujeres), la oferta será algo más barata.

Exhibición de ganado

Se pudieron ver dos ejemplares de vacuno de 958 y 810 kilos cada uno

Visita obligada para muchos fue, un año más, la Plaza del Mercado. Hace unos años apenas sobrevivía con una veintena de cabezas de ganado vacuno que aportaban los tratantes para intentar su venta en la Feria. El trabajo realizado por el pueblo de Elizondo lleva unos cuantos años dando sus frutos. Consiguen que se sigan implicando en la Feria los ganaderos del Valle y muchos acuden con sus animales. De hecho, han conseguido que el programa de la jornada se complete con la entrada del ganado en los recintos preparados a tal fin. Lo suelen dejar en prados cercanos a Elizondo la noche anterior y algunos acuden a la Feria a pie, con el ganado por la carretera. Cada vez más vecinos se acercan para disfrutar con ese momento y para mostrarlos en la Feria.

Además, se pudo ver un buen número de caballos, burros y ponis; ovejas de raza latxa, tanto burugorri (cara rubia) o burubeltz (cara negra), además de unas vacas.

Hubo dos ejemplares en concreto que llamaron mucho la atención. Se trataba de dos vacas, de 958 y 810 kilos respectivamente, criadas por el ganadero Fermín Barazabal, del caserío Bizarnea de Azpilkueta.

La exhibición y venta de maquinaria agrícola quedó instalada en la cercana plaza de juegos. Los ganaderos pudieron probar los útiles y vehículos para conocer mejor sus características.

Pasado el mediodía, muchos visitantes se acercaron al festival de herri kirolak que se celebró en el frontón Iriarte de Elizondo. Los niños, con jornada festiva ayer en los centros escolares, pudieron disfrutar con colchonetas y juegos infantiles. Entre los menús que ofrecían los restaurantes no faltó el típico de Ferias, con alubias o garbanzos y paloma.

En ese sentido, hoy se celebrará la segunda jornada de Feria, con los puestos aún en sus sitios pero ya sin ganado.

Bera coge el testigo con la celebración del Lurraren Eguna, el Día de la Tierra que organiza Gure Txokoa Elkartea mañana, aunque en este caso los puestos de artesanía y de productores agroalimentarios son los protagonistas, junto con los concursos de quesos y sidra.

Además, Arantza no faltará la semana que viene a su tradicional cita del día 1 de noviembre, con la celebración del Baserritarren Eguna en el que participan casi todos los vecinos de la localidad.