La exposición 'Gereziondoa', del navarro I.Z., llega al palacio Arizkunenea

El palacio Arizkunenea acogerá desde hoy la exposición 'Gereziondoa' ('Cerezo') del creador navarro Iñigo Zintas, que tras su presentación en la capital navarra hace unas semanas recala ahora en Elizondo hasta el 28 de septiembre. La ópera prima de I. Z. está compuesta por 35 fotografías , una narración poética y un film de 5 minutos. 'Gereziondoa'. Se podrá visitar de lunes a viernes de 18.30 a 20.30 y los sábados, de 17.30 a 20.30 horas.

'Gereziondoa' está formada por tres partes diferenciadas que funcionan y se entienden entre sí sin depender ni necesitar la una de la otra. Por un lado, están las 35 fotografías en formato 35mm en blanco y negro y color, que fueron tomadas desde la primavera de 2022 hasta el inicio del verano de 2023. A su vez, están divididas en 5 secciones en función del tiempo en que fueron registradas: 'Azken udaberria' (anterior primavera), 'Udazkena' (otoño), 'Negua' (invierno), 'Udaberria' (primavera); a excepción de la última, 'Zubiri', que marca un cambio de espacio.

Por otro lado, hay una voz que relata un poema en prosa de 15 minutos escrito a inicios de la primavera de 2023. Comienza detallando los cambios del cerezo con el paso de los días mientras, sin darse cuenta, utiliza al árbol como reflejo de sus propias dudas interiores, y termina por personificarlo.

Por último, el film de 5 minutos rodado en 16mm en blanco y negro desde la primavera de 2023 hasta el verano de 2024. Está compuesto por dos bobinas, y una tercera que despareció. Esta pérdida divide la cinta en dos. La segunda parte trata de devolver a la vida esos planos que fueron pero que no podrán ser.

El artista navarro presenta la muestra como un canto a la naturaleza y a sus cambios, su belleza y sus tiempos. Una forma de contemplación. Es a través de la voz, los fotogramas y el tiempo, la forma más fiel y cercana a esa contemplación en la vida real. El tiempo que le quiera dedicar cada uno/a, compartido, es decisión propia.

De forma no premeditada, empieza relatando el día a día, los cambios del cerezo. Continúa usándolo como un espejo, reflejo de sus dudas interiores. El árbol le termina dominando y acaba personificándolo, el paso a la primavera de la naturaleza y del amor. Este cambio de percepción, que considera superior a nosotros, es el descubrimiento de dos verdades. Por un lado, a quién escribe, al cerezo, a sí mismo o a otra persona; y por otro, está enamorado.