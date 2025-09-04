Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las fotos que conforman 'Gereziondoa' y podrá verse desde mañana en el palacio Arizkunenea.

Baztan Bortziriak

La exposición 'Gereziondoa', del navarro I.Z., llega al palacio Arizkunenea

La ópera prima de Iñigo Zintas, formada por fotografías, una narración poética y un film, se podrá ver en Elizondo hasta el día 28

A. URBIETA

Baztan-Bidasoa.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:18

El palacio Arizkunenea acogerá desde hoy la exposición 'Gereziondoa' ('Cerezo') del creador navarro Iñigo Zintas, que tras su presentación en la capital navarra hace unas semanas recala ahora en Elizondo hasta el 28 de septiembre. La ópera prima de I. Z. está compuesta por 35 fotografías , una narración poética y un film de 5 minutos. 'Gereziondoa'. Se podrá visitar de lunes a viernes de 18.30 a 20.30 y los sábados, de 17.30 a 20.30 horas.

'Gereziondoa' está formada por tres partes diferenciadas que funcionan y se entienden entre sí sin depender ni necesitar la una de la otra. Por un lado, están las 35 fotografías en formato 35mm en blanco y negro y color, que fueron tomadas desde la primavera de 2022 hasta el inicio del verano de 2023. A su vez, están divididas en 5 secciones en función del tiempo en que fueron registradas: 'Azken udaberria' (anterior primavera), 'Udazkena' (otoño), 'Negua' (invierno), 'Udaberria' (primavera); a excepción de la última, 'Zubiri', que marca un cambio de espacio.

Por otro lado, hay una voz que relata un poema en prosa de 15 minutos escrito a inicios de la primavera de 2023. Comienza detallando los cambios del cerezo con el paso de los días mientras, sin darse cuenta, utiliza al árbol como reflejo de sus propias dudas interiores, y termina por personificarlo.

Por último, el film de 5 minutos rodado en 16mm en blanco y negro desde la primavera de 2023 hasta el verano de 2024. Está compuesto por dos bobinas, y una tercera que despareció. Esta pérdida divide la cinta en dos. La segunda parte trata de devolver a la vida esos planos que fueron pero que no podrán ser.

El artista navarro presenta la muestra como un canto a la naturaleza y a sus cambios, su belleza y sus tiempos. Una forma de contemplación. Es a través de la voz, los fotogramas y el tiempo, la forma más fiel y cercana a esa contemplación en la vida real. El tiempo que le quiera dedicar cada uno/a, compartido, es decisión propia.

De forma no premeditada, empieza relatando el día a día, los cambios del cerezo. Continúa usándolo como un espejo, reflejo de sus dudas interiores. El árbol le termina dominando y acaba personificándolo, el paso a la primavera de la naturaleza y del amor. Este cambio de percepción, que considera superior a nosotros, es el descubrimiento de dos verdades. Por un lado, a quién escribe, al cerezo, a sí mismo o a otra persona; y por otro, está enamorado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  3. 3

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  4. 4 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  5. 5 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  6. 6 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  7. 7 Hondarribiako Alardea interpone un recurso contra el decreto del alcalde
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La exposición 'Gereziondoa', del navarro I.Z., llega al palacio Arizkunenea

La exposición &#039;Gereziondoa&#039;, del navarro I.Z., llega al palacio Arizkunenea