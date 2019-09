Espectáculo familiar de danza, el próximo domingo en Lesaka Una de las escenas del espectáculo. / FUERADELEJE Harriondoa acogerá '¿Quién teme al lobo feroz? , de la Compañía Fueradeleje A.D.C. BORTZIRIAK. Martes, 1 octubre 2019, 00:27

La Casa de Cultura Harriondoa de Lesaka acoge este domingo, día 6, el espectáculo familiar de danza titulado '¿Quién teme al lobo feroz?, de la Compañía de danza Fueradeleje. La cita será a partir de las 19.00 horas y las entradas, que se podrán adquirir el mismo día de la función en la puerta, tienen un precio de 5 euros.

Sinopsis

'¿Quién teme al lobo feroz?' dramatiza dos cuentos populares: 'Los tres cerditos' y 'Caperucita roja'. Pero ofrece mucho más; una lección práctica de la historia del ballet y la danza contada de forma cronológica ya que cada una de las escenas está bailada en un estilo diferente. Es la historia de tres hermanas bailarinas que viven en el bosque. La más joven es soñadora, sutil, delicada e inocente, como el ballet romántico. Vive feliz porque piensa que no necesita más que una casita de paja. La segunda bailarina es un poco rebelde. No le gustan las reglas y se atreve a romperlas, como sucedió en la danza moderna con la métrica, el ritmo y la estética. Trabaja lo justo para poder disfrutar de su pasión, el baile, y por eso construye su casa con madera. La hermana mayor es muy responsable, organizada y previsora. Es racial, tradicional y tiene mucho carácter y por eso baila danza española. Cree que las cosas hay que hacerlas como se han hecho siempre, sólidas, para que perduren. Por eso construye su casa sobre piedra. Pero las tres bailarinas tienen un problema, el lobo que les ronda. Es un ser solitario que ni sabe relacionarse ni tiene amigos. Cuando las ve danzando felices, siente envidia, le gustaría imitarlas, pero nadie le ha enseñado a bailar y por eso vive enfadado. Cuando ataca y destruye las casas de paja y madera, las tres hermanas se refugian en la casa de piedra. Como sucede en los grandes ballets románticos, cuando los personajes duermen se representa un sueño, en este caso el cuento de Caperucita Roja, bailando en un lenguaje contemporáneo y postmoderno. Pero el lobo feroz no se da por vencido...

Red de teatros

Se trata de un espectáculo programado dentro de la segunda edición del Circuito de Artes Escénicas de Navarra, que entre febrero y octubre acerca 47 actuaciones a 30 localidades navarras. Las funciones se llevan a cabo en diferentes espacios escénicos socios de la RTN-NAS (Red de Teatros de Navarra- Nafarroako Antzoki Sarea). Esta entidad es la encargada de gestionar y promover el proyecto, que está subvencionado por el Departamento de Cultura, Deporte y Juventud con 125.000 euros, de un presupuesto total de 193.801.

El Circuito de Artes Escénicas de Navarra, enmarcado dentro de los planes de impulso al teatro y la danza iniciados en 2017, tiene como objetivo enriquecer la programación habitual de los espacios que pertenecen a la red con propuestas contemporáneas, de mayor riesgo creativo y, en particular, impulsar la contratación de aquellas artes escénicas más minoritarias, como es el caso de la danza.