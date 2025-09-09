Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
ERREKA

Baztan Bortziriak

El Erreka consigue la Supercopa

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:26

El equipo sénior masculino del C.D. Erreka no podía comenzar mejor la temporada. Antes de la competición de liga, se ha hecho con la Supercopa navarra de balonmano al vencer al Ardoi por 26 a 22. El partido se disputaba en el polideportivo de Doneztebe y era seguido por la afición errekazale, que no quería perderse este momento especial. Hace seis años, en 2019, también ganaban la Supercopa. Entonces fue contra el Cantolagua de Sangüesa en un partido que se disputó en el polideportivo de Noain.Se impuso por la mínima 28-27, tras remontar una desventaja de cinco goles.

