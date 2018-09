Encuentro de jóvenes ciclistas de la comarca de Baztan-Bidasoa Las pruebas no tendrán carácter competitivo, serán una toma de contacto. / TELLETXEA Este sábado competirán en Elizondo y el día 15 en Bera TELLETXEA BAZTAN-BIDASOA. Miércoles, 5 septiembre 2018, 00:19

Hace unos meses, responsables de las secciones de ciclismo del C.C. Baztandarra, Erreka, Sunbilla, Beti Gazte y Gure Txokoa comenzaron a tener contactos con la intención de volver a poner en marcha las escuelas de ciclismo de la comarca. Tras reflexionar acerca de la situación actual, decidieron en conjunto organizar este mismo verano unas carreras bajo la denominación 'Encuentros de jóvenes ciclistas de la comarca de Baztan-Bidasoa'.

Hace tiempo, en la mayoría de los pueblos de la zona se organizaban carreras: Elbetea, Elizondo, Irurita, Doneztebe, Lesaka, Bera, etc y la intención es recuperar poco a poco y de un modo humilde, aquellos años de máximo esplendor de las escuelas de ciclismo de la comarca. Comenzarán con la bicicleta de montaña, porque es lo que hoy en día la mayoría de los niños/as tienen.

A los que participen en estas primeras carreras se les animará a apuntarse en las escuelas de ciclismo que quieren poner en marcha. Para empezar, han organizado dos encuentros/carreras en Elizondo y Bera. La primera será el próximo domingo en Elizondo, dentro de las fiestas del barrio Txokoto, a las 5 de la tarde, bajo la denominación I. Herriarteko txirrindulari gazteen topaketa. El recorrido será, del puente de Txokotoko, al cruce de 'Txispas', prado delante del cuartel, calle Xalbador, calle Abartan, cruce de Bailon, calle Braulio Iriarte, Txokoto, de 1 kilómetro.

Al sábado siguiente, día 15, dentro de las fiestas del barrio de Ilekueta en Bera, a las 16,30 horas y con un recorrido de 1 kilómetro habrá un circuito sobre la zona de Matzada. La salida y llegada será en el campo de fútbol, irá por Matzada karrika, Ilekueta, Hegoalde, Kanttonzabal, y Matzada.Las categorías y distancias a recorrer en las dos carreras serán: Promesas (nacidos a partir del 2010), 1 vuelta; Principiantes (nacidos 2008 y 2009), 2 vueltas; Alevines (nacidos en 2006 y 2007) 4 vueltas e Infantiles (2004 y 2005), 6 vueltas.

Las pruebas no tendrán carácter competitivo, no se tomarán tiempos y no se establecerá clasificación alguna. El objetivo es practicar deporte de forma saludable y todos/as tienen sitio en estos encuentros. Es obligatorio el uso del casco. Los-as participantes deberán respetar en todo momento las órdenes de la organización.

Para animar el ambiente contarán con la presencia de corredores profesionales y ex-profesionales. También habrá sorteos de diversos regalos. Los organizadores quieren aprovechar estas líneas para pedir colaboración. Toda clase de ayuda será bienvenida, tanto económica (para hacer frente a los gastos económicos de organización), como personales (voluntarios).

El grupo que se ha creado es abierto y toda aquella persona que quiera colaborar, no tiene más que ponerse en contacto con Mikel Sobrino Urrutia en el teléfono 626512272 o email mikelsobrino@yahoo.es o Joseba Lasarte Pellejero 666812489 o email xurton@gmail.com.