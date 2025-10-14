Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Estudiantes en la exposición sobre la elaboración de papel con helecho. MCZ

Baztan Bortziriak

Encuentro con estudiantes en Doneztebe y Elgorriaga en torno al proyecto Reforest

Conocieron el proceso de elaboración de papel artesanal con fibras vegetales y visitaron la exposición 'Del helecho al papel'

A. D. C.

malerreka.

Martes, 14 de octubre 2025, 20:35

Comenta

En el marco del proyecto Reforest, alumnos de Salesianos Pamplona y de Don Bosco Errenteria y responsables de Labpaper de Tolosa han tenido un encuentro en Malerreka.

La microcooperativa de Inserción sociolaboral Malerreka Common Zerbitzuak (MCZ) les acogió en las instalaciones del Servicio Navarro de empleo,en Doneztebe-Santesteban, donde pudieron conocer la experiencia de la cooperativa y desarrollar una dinámica de emprendimiento cooperativa. De la misma surgieron siete ideas para afrontar problemáticas concretas a través de la puesta en marcha de iniciativas empresariales. Posteriormente, y tras un paseo por el camino del agua que une Doneztebe con Elgorriaga, en el taller de papel de MCZ pudieron conocer de la mano de Arritxu Bidasoro el proceso de elaboración de papel artesanal con fibras vegetales, y visitar la exposición que sobre el helecho y la elaboración de papel está instalada en la casa Erreroa.

Reforest

Reforest es un proyecto colaborativo centrado en la obtención de celulosa a partir de residuos forestales para la fabricación de envases inteligentes mediante impresión funcional.

Reforest 4.0 integra investigación aplicada, transferencia tecnológica y metodologías de innovación abierta entre centros de FP (Salesianos Pamplona, Don Bosco Errenteria) entidades tecnológicas (Labpaper de Tolosa y BCMaterials) y empresas del sector (MCZ). A través del desarrollo de tintas sostenibles, sensores de temperatura y humedad y materiales biodegradables, se impulsa un modelo productivo alineado con la economía circular y la digitalización del sector primario. Este proyecto está financiado por el Ministerio de Educación dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

