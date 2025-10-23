Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Rodeado de naturaleza y a la sombra junto a un prado y los montes de Baztan. A.D.C.

Bidasoab

«He encontrado en Baztan un refugio para el calor y para escribir»

Alejandro Palomas, escritor y traductor, afincado gran parte del año en Baztan

Alicia del Castillo

Alicia del Castillo

Baztan/Bidasoa

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:19

El escritor Alejandro Palomas (Barcelona 1967), Premio Nadal 2018 por 'Un amor', ha creado un universo literario único, lleno de personajes entrañables que giran alrededor ... de Amalia. Este universo comenzó con 'Una madre', continuó con 'Un perro', 'Un amor' y 'Una vida' (Ediciones Destino). Ahora, regresa en forma de cómic con 'Amalia, una madre incorregible', (lunwergy editores) y además, para continuar. Desde hace un tiempo, una gran parte de sus escritos se plasman en papel en Baztan, donde llegó buscando refugio del calor.

