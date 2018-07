Emakumearen oroimen baratza se presenta este domingo en Arantza El proyecto quiere dar visibilidad a la mujer y recopilar su memoria histórica. / EMAKUMEAREN OROIMEN BARATZEA Se trata de la representación de un espacio vivo para la memoria de la mujer ALICIA DEL CASTILLO BORTZIRIAK. Jueves, 12 julio 2018, 08:28

Este domingo 15 de julio se presentará en Arantza un espacio «muy especial, lleno de creatividad y movimiento». Se trata del proyecto 'Emakumearen oroimen baratzea', como explica la artista Maddi Irazoki, «es un proyecto creado para darle visibilidad a la mujer y recopilar su memoria histórica. Queremos un espacio vivo y cíclico para guardar, cuidar y alimentar la memoria histórica de la mujer».

Todo comenzó en el 2016 cuando a petición del ayuntamiento de Bera, Ramón Albistur y Esther Carrizo comenzaron con el taller de teatro popular 'Oroit(h)arri'.

La propuesta del ayuntamiento era que crearan una obra teatral en euskera, situada en la posguerra en Bera. Ramon y Esther sumaron la figura de la mujer como eje central de la obra. Después de un año de trabajo en equipo y creación colectiva, en julio del 2017 se presento la obra ante el público bajo el título de 'Harritik hazia'.

«Durante todo el proceso de creación nos costó mucho encontrar testimonios femeninos, más aún si pretendíamos que fueran escritos por mujeres», explica Irazoki.

«La necesidad de generar un cambio ante esta situación fue creciendo en nuestro interior. Esther propuso repartir unas semillas al final de cada representación, y con las plantas que crecerían de esta red de semillas, crear un espacio vivo para la memoria de la mujer. Junto con el regalo de las semillas, pedimos a los asistentes que en un año regresaran con sus plantas y una (o más) historia de una mujer de su entorno, pasada o presente».

Ahora, un año después, el proyecto «sigue su camino infinito», pero este domingo será la inaguruación del espacio físico en el que se está convirtiendo esta parte del proyecto.

«El espacio físico está tomando forma gracias al gran trabajo de un pequeño equipo. Emakumearen orioimen baratza' se está acabando de crear en Arantza. Su traducción sería algo así como 'la huerta para la memoria histórica de la mujer'», cuenta. «Su diseño es pura magia: tiene forma de mandala, en su interior una fuente simboliza la voz de la mujer, y distintos espacios que crecen desde ese mandala (en forma de espiral) albergarán las plantas que habrán crecido de las semillas regaladas, e incluso de otras semillas que la gente aportará».

«Quien no pudo venir a la obra de teatro y por tanto no tenga semillas o las perdió, puede aportar otra planta. Será un espacio vivo por el que pasear, al que cuidar, alimentar y del que alimentarnos, de ahí el sentido de huerta y no jardín», cuenta.

Historias

Maddi Irazoki se ocupa de recopilar las historias de las mujeres. «Se pueden llevar el mismo día de la inauguración o enviarlas a la dirección de correo emakumearenoroimenbaratzea@ gmail.com.

Irazoki además apoyará con su ayuda «si alguien necesita ayuda para escribir la historia que quiere contar, o se siente más comodo contandola oralmente».

En principio la cita para este próximo domingo en Arantza será en torno al mediodía, sobre las 13.00 horas en la Plaza de la localidad. Desde ahí se irá al espacio, situado destrás del ayuntamiento, en una zona que ha sido cedida para tal fin por el ayuntamiento. No faltarán la música, el teatro, el baile ni la plástica.