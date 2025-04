Ejemplares de Arraioz, Irurita, Almandoz y Beartzun destacaron en el concurso de carneros

A. D. C. baztan. Viernes, 25 de abril 2025, 20:52 Comenta Compartir

Jesús Celayeta Saharrea se mostraba ayer contento en la Feria de Primavera de Elizondo. 'Azpilkuetako gasnak', es su nueva quesería y ayer protagonizaba el corte del queso del año en la Feria de Primavera de Elizondo.

De Oronoz y de 38 años, empezaron a hacer quesos en el mes de enero y los sacaron a la venta esta Semana Santa. «Hoy es nuestro tercer día vendiendo queso. Es un negocio familiar, me ayuda mi mujer, los abuelos, los hermanos... Es en el caserío Gontxea y mi padre siempre ha sido ganadero, tenía vacas de leche. Cuando se jubiló se quedó con las ovejas y yo, aunque hice un grado medio de carrocería y he estado 11 años de chapista, siempre he estado atado a lo de casa. Vacaciones para hacer las hierbas, para los helechos... Conocí a mi mujer (Maite Urrutia, de Azpilkueta), su padre aún tenía una nave sin dar de baja y ahí nos instalamos con las ovejas hace siete años. Primero empecé solo con ovejas, pero siempre teníamos la ilusión de hacer quesería y nos hemos lanzado. Es nuestro primer año, aunque todavía vendemos leche». «Hemos tenido buena aceptación, porque el queso lo haces, pero hasta que pasan unos meses no sabes el resltado».

Concurso de carneros

El buen tiempo de ayer hizo que cientos de personas se acercaran hasta las inmediaciones de Merkatuzelaia para ver la exhibición de animales, en especial, los carneros burubeltz (cara negra) y burugorri (cara rubia), que se presentaban al concurso. Aunque también se pudieron ver ejemplares de vacuno y caballar.

Al concurso, que cumplía su XXV edición, se presentaron 31 ejemplares de raza latxa de 8 pastores. En cara rubia hasta un año el primer premio fue para el ejemplar de Manuel Vertiz, de Bear-tzun; el segundo para Sagrario Urroz aunque recogió el premio Juan Irigoyen, de Arraioz y no se entregó el primero porque solo se presentaron estos dos ejemplares.

En cara rubia mayores de un año el primer y el segundo premio fueron para ejemplares de Sagrario Urroz y el tercero, para un ejemplar de Xabier Arraztora, de Irurita.

En burubeltz hasta un año el primer premio fue para un ejemplar de Miguel Angel Maritorena, de Irurita; el segundo para uno de Begoña Etxalar, aunque lo recogió Rafal Aguerre, de Almandoz y el tercero para uno de Manuel Vertiz, de Beartzun.

En burubeltz mayores de un año el primer premio y el tercero fueron para sendos ejemplares de Manuel Vertiz y el segundo para uno de Miguel Angel Maritorena. Los premios fueron de 90 euros y makila para los ganadores, y 60 y 40 euros para segundos y terceros.

No faltó una feria de artesanos ni una degustación de productos locales. Por la mañana los más pequeños disfrutaron con el taller infantil Crea Reciclando, durante la mañana sonó la música de txistu y se pudo ver el espectáculo de bailes con Baztango Dantzari Ttikiak.