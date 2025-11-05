Dos estudios sobre la situación industrial y el relevo generacional para impulsar la comarca

A.D.C. malerreka. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:33 Comenta Compartir

Los 21 ayuntamientos de la comarca, unidos, junto a industrias, empresas, comercios y servicios. Todos a una para intentar impulsar el desarrollo de la comarca a través de un Plan de Activación comarcal dentro del cual se van a realizar dos primeros proyectos considerados estratégicos porque supondrán sendas fotografías: uno sobre la situación de la industria, del suelo, de sus necesidades y el otro, sobre el relevo generacional, si es posible o sobre las nuevas ideas de negocio.

Estas iniciativas suponen un impulso decisivo para la competitividad, la innovación, el relevo generacional y la sostenibilidad económica del territorio, enmarcadas dentro del mencionado Plan de Activación y alineadas con la Estrategia de Especialización Inteligente S4 de Navarra del Gobierno de Navarra.

El acto, celebrado ayer en el edificio Galbaraialde de Doneztebe, contaba con la participación de Iñigo Arruti, director general de Fomento Empresarial del Gobierno de Navarra, Ibon Mimentza, director gerente de Cederna Garalur; Natalia Rekarte, representante del Observatorio Socioeconómico de Baztan-Bidasoa y Marian Cestau, técnica del Plan de Activación.

Dos proyectos tractores

La técnica del Plan Comarcal, Marian Cestau, presentaba los proyectos estratégicos que vertebrarán la acción comarcal en los próximos años, con un presupuesto conjunto de más de 285.000 euros. El proyecto de Impulso Industrial, Dinamización, Digitalización y Circularidad Empresarial con un presupuesto de 133.579 euros, subvencionado al 100% por el departamento busca un acercamiento al tejido industrial empresarial de la comarca para, desde el conocimiento de sus fortalezas, debilidades y necesidades, convertir esta comarca en un territorio competitivo, atractivo para la inversión e instalación de nuevas empresas y capaz de generar empleo de calidad. Se realizará un sondeo sobre una veintena de empresas. Es decisiva la colaboración con la asociación de empresarios de la comarca que ha superado ya los 60 asociados.

Por su parte, el proyecto Integral de Relevo Generacional, Formación y Empleo, dotado con 151.713 euros, y subvencionado al 85% por el departamento afronta uno de los mayores retos estructurales del territorio: el envejecimiento del empresariado y la falta de relevo generacional.

Se trata de tener una fotografía de las empresas que van a cerrar en la próxima década, ver si es posible un relevo generacional y conocer también las nuevas ideas de negocio. «Con este proyecto queremos proteger el tejido existente, retener talento, dinamizar el emprendimiento y fortalecer el ecosistema productivo comarcal, contribuyendo a la creación de oportunidades reales a nuevas generaciones. Apostamos por la continuidad empresarial y por un empleo local de calidad y arraigo en el territorio», explicaba Cestau. «Para el desarrollo de todas estas acciones tenemos prevista la contratación temporal de 5 personas jóvenes de la comarca». Se elaborará también un estudio sobre el potencial de la Alhóndiga de Lesaka como vivero de empresas.

Plan de activación comarcal

El Plan de Activación Comarcal se convierte en una herramienta de cohesión y progreso que articula alianzas entre instituciones, empresas y ciudadanía, garantizando un futuro con más oportunidades y empleo de calidad en esta comarca navarra.

La colaboración entre las instituciones forales, locales, territoriales, las empresas y la ciudadanía es y será clave para mantener los servicios, frenar la pérdida de población, apoyar el relevo generacional y asegurar un futuro para el medio rural y para la comarca.