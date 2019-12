El Doneztebe salió derrotado en su visita al Ondalan El gol de Erasun no valió para puntuar en Villatuerta. / TELLETXEA Pese a adelantarse con un gol de Xabi Erasun, cayeron por 3-1 TELLETXEA DONEZTEBE. Viernes, 27 diciembre 2019, 00:19

El Doneztebe regresó de vacío en su visita al Ondalán, en un partido en el que los visitantes se pusieron pronto por delante en el marcador. Supieron ponerse los doneztebarras el mono de trabajo, cambiando su registro de juego en un campo con unas condiciones prácticamente impracticables para jugar al fútbol por el estado que presentaba el césped. Gran primera parte del equipo visitante, que no tardaba en adelantarse en el marcador con un gol tempranero de Xabi Erasun en el minuto 2 y que pudo no ser el único, en sendos remates que acabaron con la intervención del portero local en una tarde aciaga para el Doneztebe F.T. Con buen sabor de boca llegaban los doneztebarras al descanso, pero, poco tardó en cambiar la situación, cuando un Ondalán mejor colocado en el terreno de juego, llegaba con criterio a la portería local. Hasta el minuto 65 no se igualaba el marcador y un cuarto de hora más tarde, mientras seguían asediando la portería visitante con llegadas y cada vez más peligro, se adelantaban en el encuentro con un gol de su delantero Txetxu. No quedó ahí la cosa y sobre los minutos finales, en el 86, los de Villatuerta ponían distancia en el marcador y dejaban el encuentro en un 3-1 visto para sentencia. Hay que destacar la gran actuación de Sergio bajo palos, que, con sus participaciones, evitó una derrota más abultada y de sus laterales Fermín y Oier, que cuajaron una muy buena primera parte.

Alineación: Sergio, Fermín, Oier, Julen, Iñaki, Jon (Javier), Jaime, Ibon, Xabi (Asier), Adrián (Irail), Borja.