El Doneztebe de Preferente, en puestos de descenso tras caer en Tiebas Tres jugadores doneztebearras salen a cortar un ataque del Tiebas. / TELLETXEA El equipo hizo méritos para llevarse al menos un punto, pero su derrota le coloca en una situación complicada TELLETXEA DONEZTEBE. Jueves, 18 octubre 2018, 00:15

Nueva e inexplicable derrota a domicilio ante el colista, en Tiebas, que deja a los doneztebarras en descenso directo. Inexplicable, ya que el Doneztebe hizo méritos más que suficientes no solo para no perder, si no para ganar ante el colista del grupo, que todavía no había sumado ningún punto.

El Doneztebe tuvo en la primera mitad la mejor ocasión para ponerse por delante en el marcador, a tan solo 4 minutos del descanso, pero esta vez Irail, solo ante el portero, tomó una decisión generosa de conceder el gol a Mikel, que venía por el otro lado solo, pero la citada ocasión se fue al limbo. En el descuento, el colegiado dio un minuto de prolongación y ahí estuvo una de las claves de la derrota, ya que pasado ese minuto concedió a los locales una falta y de ahí vino el gol, en una mala defensa visitante.

Todo esto llegaba cuando se cumplían dos minutos y medió de la prolongación, una circunstancia sospechosa.

En la reanudación el Doneztebe salió a por el partido y tuvo 30 minutos muy buenos en los que destacaron por encima de todo tres lances importantes, que a la postre explica el desenlace final del partido. Por un lado, una ocasión clarísima de Borja, que la desperdició, otra idéntica de Mikel, y para colmo de males, con protagonismo del árbitro, que sacó una falta fuera del área cuando había sido dentro, dejando a los de Mikel Maya sin un penalti muy claro. Esta decisión sacó de quicio al equipo.

Después en los últimos 15 minutos del partido, los locales tuvieron un par de contras para sentenciar el encuentro, pero no estuvieron acertados al final.

Está claro que el Doneztebe no ha empezado bien en esta temporada, y ahora mismo está en puestos de descenso, si bien confían en que el sábado ante el Lezkairu en casa comenzarán a remontar posiciones. Los puntos a la Regularidad fueron para Ibon 3, Mikel 2 y Erasun 1. Alineación: Sergio, Oier, Fermín, Julen, Jon, Iñigo, Irail, Ibón, Borja, Mikel, Erasun (Adrián).