El Doneztebe juega en casa ante el Etxarri Aranatz en busca de sus primeros puntos TELLETXEA DONEZTEBE. Sábado, 22 septiembre 2018, 01:12

Tras el mal debut del Doneztebe en la difícil salida al barrio pamplonés de Rotxapea, esta tarde recibe al Etxarri Aranatz en el Iñaki Indart (16.30) horas. En esta citada primera jornada de liga, curiosamente, se iban a enfrentar los dos equipos que promocionaron para ascender la temporada pasada. Pero el Doneztebe no tuvo su día y Rotxapea se hizo acreedor de los tres puntos.

La primera mitad del duelo comenzó con un dominio de los doneztebarras, pero pronto se vió que quien iba a por el partido eran los locales. Para el minuto 10 de partido los anfitriones la tuvieron y fue el portero visitante Sergio, que debutaba, quien salvó del primer gol a los de Santesteban. En el minuto 15 del choque la Rotxapea acertó merced a un error defensivo, y lo que son las cosas, 5 minutos más tarde, de nuevo los de la Rotxapea, gracias a una gran jugada de su equipo, elevaron el 2-0 al marcador.

El conjunto de Doneztebe no encontraba su juego, si bien a raíz de este segundo gol mejoró su disposición en el campo. No se veían ocasiones de gol, y ya muy cerca del descanso fue Jaime, el mejor de los doneztebarras, quien acertó gracias a una falta directa que ejecutó magistralmente. Era el tanto de la esperanza y con ese resultado los jugadores se iban a los vestuarios.

Esfuerzo sin premio

En la reanudación, los de Mikel Maia lo intentaban, pero los locales jugaban bien en las contras. Vinieron los cambios y se incorporaron su pichichi Borja y Maylin, quien debutaba también. No se logró el objetivo con estos cambios y vinieron otros dos más, pero estaba claro que no era el día. Para más inri, hubo más llegadas peligrosas de los locales, pero ya no se movió el marcador, si bien casi al final del partido se protestó un posible penalti a Borja que el colegiado decidió no señalar.

En definitiva, mal partido del Doneztebe, y mucho tendrán que mejorar las cosas para encarar el difícil partido que tiene esta tarde a las 16.30 horas ante el Etxarri Aranaz, escuadra que consiguió los 3 puntos en la primera jornada.

Los puntos a la Regularidad fueron para Jaime (3), Ibon (2) y Beñat (1). La alineación fue la siguiente: Sergio, Beñat, Erasun (Maylin), Aldabe (Julen), Javier, Jaime, Jon (Borja), Ibon, Diego (Mikel), Eloy, e Irail.