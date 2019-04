El Doneztebe cae con claridad ante el líder, el Burladés El Doneztebe no supo aprovechar sus opciones de cara a gol. El conjunto local desperdició numerosas oportunidades de hacer daño a su rival TELLETXEA DONEZTEBE. Viernes, 12 abril 2019, 00:17

El Burladés demostró su condición de líder en Santesteban con un fútbol valiente y ofensivo y como consecuencia de ello obtuvo tres valiosos puntos al vencer por 1-5.

Un tempranero gol de los visitantes en el primer minuto de juego puso nerviosos a los de casa. Sin embargo, Diego empató en el minuto 8, en un ataque perfectamente llevado por el cuadro doneztebarra, que remató a bocajarro. El Doneztebe tras encajar el primer gol despertó y tuvo buen juego, comandado por Iñigo y Jon en el centro del campo. Se veía que se podía dar la vuelta al marcador. Pero nada más lejos de la realidad, ya que en otra jugada similar a la del primer gol el Burlades volvió a adelantarse al rematar un corner en el primer palo, minuto 32. Suponía el 1-2 y la incertidumbre volvía a hacer acto de presencia en los jugadores locales. Al filo del descanso vino la puntilla, ya que en un ataque de los de Burlada llevado por la banda izquierda, fue rematado por el lateral derecho en el segundo palo.

Mikel Maya movió el banquillo en la reanudación, no dando el resultado deseado ya que a los seis minutos encajaba el cuarto gol. Luego el Doneztebe mejoró, comenzaron a llegar las ocasiones. Borja tuvo un mano a mano con el portero, pero no acertó, enviaron un balón al palo y Borja dispuso de una nueva ocasión, estando claro que no era el día del Doneztebe. Aunque, si bien no fueron más que 30 minutos de buen juego local, estos merecieron más. Entre tanto el Burlades, minuto 80, anotaba el quinto y hacía la manita a los de casa. Quedan cuatro partidos y todo sigue igual en cuanto a la clasificación, ya que los rivales directos, Artajones y Rotxapea, también sucumbieron ante sus rivales. El domingo el Doneztebe visitará al Huarte, 17.30, y será una buena cita para valorar en qué puesto quedará en la clasificación según el resultado que se saque. Alineación: Sergio, Beñat (Oier), Fermín, Javier, Julen, Iñigo, Jon (Mitxeltorena), Diego (Adrián), Borja, Eloy (Jaime), Xabier Erasun.

Finales del Bortziriak

Mañana, a partir de las 10 horas, se jugarán en Arantza las finales del XVIII Campeonato de Bortziriak de pelota a mano individual. En prebenjamín B, Aitor Etxegarai (Bera) contra Izei Irazoki (Bera), prebenjamín A, Ander Etxegarai (Arantza) -Urko Telletxea (Igantzi), benjamín B, Ainitze Martinez (Lesaka)-Xabi Leitza (Arantza), benjamín A, Xuban Lakar (Legasa) - Markel Irazoki (Bera). En la categoría alevín, Aimar Otxandorena (Lesaka) contra Unax Bereau (Lesaka), en infantil B, Oskitz Madariaga (Arantza) - Ekai Madariaga (Arantza) y en infantil A, Oier Orbegozo (Lesaka) contra Andde Maritorena (Bera). El profesional Iribarria estará en la entrega de trofeos.

Juegos deportivos

En Berriozar se disputó la cuarta y última jornada clasificatoria de los Juegos Deportivos de Navarra de Herri Kirolak y el domingo en Alsasua tendrán lugar las finales. En la prueba combinada alevín los mejores fueron los de Berriozar B.

Tras la suma de los tiempos de las cuatro jornadas disputadas, los equipos que pasan a la final son: Berriozar B, Andra Mari 4, Andra Mari 6 y Araxes. En combinada infantil, Andra Mari 3 finalizó en primer lugar. Los cuatro que pasan a la final son Andra Mari 3, Igantzi, Berriozar y Antsoain A. En cadete y con siete equipos participantes se impuso Iñigo Aritza, seguido de BRT Menditarrak, Andra Mari, Araxes, Basarnegi, Berriozar y Antsoain. En la final competirán Andra Mari, Iñigo Aritza, Araxes y Basarnegi. En la modalidad de sokatira, en la categoría infantil se han clasificado para la final los equipos de Andra Mari 4, Andra Mari 2, Andra Mari 3 y Txantrea y en cadete, Basarnegi, Andra Mari 2, Antsoain e Iñigo Aritza. Las finales comenzarán a las 11.00.