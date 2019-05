Doneztebe acoge hoy una nueva edición del Presa Navarro Perros presa navarro en Doneztebe en una jornada anterior. / A. D. C. Diferentes personas de todo el Estado acudirán para exponer sus perros en la localidad A. D. C. MALERREKA. Domingo, 5 mayo 2019, 01:17

Doneztebe acoge hoy la fiesta del XXVII Aniversario del Presa Navarro. Se trata de una exposición monográfica del perro de presa navarro que se celebra todos los años, donde diferentes personas de toda España acuden para exponer a sus perros. Este año además presentarán la revista número 8 del Presa Navarro, Basati Magazine.

El Presa Navarro nació hace 27 años en Arruazu, un pequeño pueblo de la Barranca. Tras muchos años de selección y trabajo cada vez está más cerca del reconocimiento de los presas navarros como raza oficial. La Universidad Complutense de Madrid realizó un estudio genético para demostrar la homogeneidad de la misma y la diferenciación con otras razas afines, quedando ahora a la espera del resultado del Ministerio de Agricultura.

10 00 horas. Exposición monográfica del Presa Navarro con el juez Pedro Miguel Sáez de Jauregui. 12 00 horas. Sesión fotográfica con los perros, individuales, en grupo y vídeos. 14 00 horas. Comida popular en el Restaurante Casa Santa María de la localidad, abierta a todo el público interesado.

Programa

La exposición se alarga durante toda la mañana. A las 10.00 horas se realizará la exposición monográfica del Presa Navarro con el juez Pedro Miguel Sáez de Jauregui. A las 12.00 se dará paso a la sesión fotográfica con los perros: individuales, en grupo y vídeos. Además habrá merchandising del Presa Navarro: revistas, camisetas, pegatinas, chapas...

Finalmente, los actos se cierran a las 14.00 horas con una comida popular en el restaurante Santa María. El menú consta de siete platos entre primeros y segundos, acompañados de un surtido de postres de la casa Santa María. El evento queda abierto al público, que puede acudir para disfrutar de la jornada en Doneztebe, celebrar lo que están consiguiendo, y conocer más de cerca esta raza navarra.

La Fundación SAPN del presa navarro está integrada en emergencias del 112 para la recuperación sin muerte de ganado vacuno huido. De hecho el primer año lograron recuperar en la zona de Dantxarinea unas 25 betizus que llevaban tiempo viviendo en la zona.

«Eran vacas sin sanear, que suponían un peligro para la circulación y que también hacían daño en las fincas». Un modo rápido y sencillo era acabar con los bóvidos a tiros y retirando los cuerpos. Así lo hicieron con 15 de ellas. De las demás, se encargaron los perros y así se pudo salvar el ganado. «Trabajamos mucho en Navarra, no en vano hay más de 60 ganaderos de reses bravas (reses de casta navarra) y más de 900 festejos taurinos y tenemos contacto con el 112 navarro, que nos llaman en casos de huidas de ganado», comentan.

Ya son asiduos en lugares como Falces y su encierro del Pilón, donde es fácil que los toros tiren al monte, y cuando se requieren sus servicios acuden con perros de pastoreo que dirigen a las reses huidas a donde convenga y con los de presa que agarran al ganado y lo inmovilizan.

«El perro de presa navarro no maltrata al animal, lo agarra de las orejas y carrillos y lo inmoviliza al instante hasta que llegamos nosotros. Además son perros dóciles, obedientes y muy cariñosos con las personas». Ahora bien, el tema no es tan sencillo. «El equipo que acude varía según las necesidades, orografía, lugar, etc. En algunos casos podemos ir unas 20 personas. Por ejemplo, si hay que capturar una manada».