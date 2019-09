El domingo se celebra la XIII Lesakako BTT Itzulia sobre dos recorridos La salida será a las 9 de la mañana desde la plaza Zaharra. Un recorrido tendrá 22 kilómetros, y el otro, 40, con unos desniveles de 850 y 1.300 metros TELLETXEA LESAKA. Jueves, 12 septiembre 2019, 00:33

El próximo domingo se celebrará bajo la organización del Beti Gazte, la Lesakako BTT Itzulia en su decimotercera edición, marcha no competitiva sobre dos recorridos de 22 y 40 kilómetros, con unos desniveles de 850 y 1.300 metros. Las inscripciones se pueden realizar a través de www.kirolprobak.com al precio de 17 euros los no federados (incluyendo el seguro de accidentes de un día) y de 13 euros los federados para los que se inscriban online y de 20 euros los federados y 25 euros los no federados el mismo día de la prueba. También se podrán inscribir el mismo día de la marcha de 7.30 a 8.45 de la mañana.

El recorrido será, salida de la plaza Zaharra en dirección a Agiña para coger la pista hacia Biurgarai, Idiburuta, Ikatzulo, Zumarrako gaina, Burnaiztegi, Errenga, Aritxulegi, Ikatzulo, Agiña, Baldrun, Alkaiaga, Otsango erreka y llegada a la plaza Zaharra.

El 29, en Bera

La marcha de Bera que organizará el Gure Txokoa será la XXVII. Mendi Bizikleta Ibilaldia, no competitiva y que tendrá lugar el día 29 a partir de las 9.30 horas. Las inscripciones se realizarán el mismo día de la marcha desde una hora antes del comienzo en los locales de la sociedad organizadora.

Los federados y socios del Gure Txokoa abonarán 5 euros, y 10 los no federados. La marcha tendrá dos recorridos, uno de 35 kilómetros y otro de 20. La salida será desde Iamotenea y continuará por Zalain, Sarraia, Postas, Manttale, Ibardin, Usatitas, Landagaita, Barrio Kaule, Lizuniaga, Campo de tiro, Ardambide y llegada al parking de Toki Ona. El recorrido corto irá al igual que el A hasta Usatitas, para luego bajar hacia Zumalku, Malet, Alzate y llegada en Toki Ona.