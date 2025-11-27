Día de la Montaña con los hermanos Pou el domingo en Doneztebe

A.D.C. malerreka. Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

El Día de la Montaña organizado por el Erreka comenzará el domingo con una salida montañera a las 7.30 horas desde la estación de autobuses. A las 12.30 h. se dará inicio a un poteo al que seguirá una comida en la sociedad Casino. A partir de las 18.00 horas en el cine de la localidad se podrá ver la proyección 'Aupa Pou, una vida encordados' y conseguir ese mismo día el libro de esta proyección. 'Aúpa Pou. Una vida encordados' es mucho más que una historia de montaña: es el retrato vibrante de una vida dedicada por completo a la aventura. A través de esta proyección, los hermanos Pou invitan a recorrer junto a ellos los caminos, paredes y cumbres que han marcado su trayectoria vital. Desde los Pirineos hasta los Picos de Europa, con el mítico Picu Urriellu como emblema, pasando por las paredes de los cinco continentes y el mar de psicobloc en Mallorca, se reviven sus logros, desafíos y sueños. Esta proyección es una oda a la aventura, al compromiso, y a la conexión humana que surge cuando el deporte se vive con pasión y autenticidad.

Nacidos en Vitoria, Eneko e Iker son reconocidos como una de las mejores cordadas del undo, una cordada pionera que ha seguido fiel a la tradición del alpinismo, abriendo rutas por todo el planeta: Desde las cordilleras más importantes del mundo (Himalaya, Andes, Alpes, Patagonia...), hasta las selvas más peligrosas como la de la Amazonia. Escalando, esquiando o caminando, han recorrido más de 70 países, en más de 140 proyectos y expediciones.

Por séptima vez, han sido nominados a los premios Piolet de Oro de este año 2025, tras abrir en julio junto a su amigo Micher Quitor una nueva ruta llamada 'Puro Floro' en el Nevado Copa (6.188 m) de la Cordillera Blanca peruana. «Ha sido la mejor ruta de alpinismo que hemos realizado», decían. La proyección será en euskera y ayer se agotaron las entradas a la venta.