Demanda de trabajadores para las residencias de la comarca

Viernes, 3 de abril 2020

Navarra registraba ayer 185 nuevos casos de coronavirus. Supone un incremento del 7,4% sobre el total de casos acumulado hasta ayer. Desde que se iniciara la epidemia la cifra total de casos asciende a 2.682. Cabe destacar que, por quinto día consecutivo, el porcentaje de incremento se sitúa por debajo del 10%.

Se han producido 141 fallecimientos, 11 de ellos en las últimas horas. El rango de edad de las personas fallecidas oscila entre los 57 y los 99 años, con una edad media de 82 años. Mientras, un total de 278 personas se han recuperado de la infección, 42 de ellas en el último día.

De los 2.682 casos positivos de Covid-19, un total de 1.181 han necesitado hospitalización, de los cuales 700 la requieren en el momento actual. Cabe destacar que, desde el inicio de la epidemia, 108 personas han necesitado ingreso en UCI, de las que 89 continúan ingresadas en Unidades de Cuidados Intensivos.

Actualmente, el 58,2% de los pacientes afectados por coronavirus se encuentran en seguimiento en su domicilio y un 4,5% en hospitalización a domicilio.

En relación a los casos positivos en profesionales del Sistema Sanitario Navarro (público y privado) estos alcanzan el 3,1%, es decir, 470 profesionales de un colectivo de 15.000 personas, aproximadamente.

Faltan los centros privados

En cuanto a la evolución de la epidemia por Zonas Básicas de Salud, se facilita el desglose de los datos relativos al Sistema Sanitario Público, al que faltaría incorporar los datos de los centros sanitarios privados. De los 2.682 casos positivos de Covid-19 contabilizados actualmente, un total de 2.402 pacientes están siendo atendidos en el Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea (SNS-O).

En la Zona Básica de Salud de Doneztebe (Malerreka y Bertizarana), ayer había 13 casos positivos acumulados, mientras que en la de Elizondo (Baztan, Urdazubi y Zugarramurdi) eran 10.

Desde las Residencias de la comarca se lanza el llamamiento para cubrir puestos de trabajadores y, también, para crear una bolsa de empleo para la situación actual. En la Residencia de Ancianos de Elizondo hay demanda de auxiliares de enfermería para toma de temperatura, cuidado personal e higiene y también de trabajadores generales para realizar limpieza general, limpieza de ropas y servir comida. Los interesados pueden llamar al 948 580 730.

Precisamente el comité de empresa de la Residencia de Elizondo (LAB y ELA), ayer hacía pública una nota criticando «el modelo organizativo, que ha sido muy deficiente y debido al cual la situación es alarmante».

Recuerdan que «en este momento, son seis los residentes que se encuentran aislados en el centro y otro más ha tenido que ser trasladado a Iruña. Además, varias compañeras, ya sea por dar positivo o por padecer los síntomas, en espera de los resultados de las pruebas, han estado o están asiladas y no pueden ir a trabajar». «Pese a que las trabajadoras hemos exigido, una y otra vez, más medidas de prevención, no se nos ha hecho caso alguno y no se han adoptado las medidas necesarias», denuncian.

«Debido a los penosos ratios de trabajadoras que marcan los gobiernos, a diario trabajamos en servicios mínimos. Hemos denunciado en innumerables ocasiones, y lo seguimos haciendo, esta situación, y en este momemto, pese a que la empresa afirma que ha reforzado la atención esto no es cierto y las trabajadoras nos vemos obligadas a trabajar bajo una gran presión».