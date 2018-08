661 cursos del Servicio Navarro de Empleo para mejorar competencias profesionales Entre las novedades, cursos que tienen que ver con el cine. / A.D.C. Con 10.000 plazas, están dirigidos a desempleados y también a trabajadores en activo ALICIA DEL CASTILLO BAZTAN-BORTZIRIAK. Viernes, 24 agosto 2018, 00:53

El Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare va a ofertar en el último cuatrimestre del año un total de 661 cursos, con más de 10.000 plazas disponibles, para mejorar las competencias profesionales, tanto de personas desempleadas, como de trabajadores en activo. Todas las acciones formativas están subvencionadas al 100% y las inscripciones se canalizan a través del sitio web www.empleo.navarra.es , en donde se actualiza la oferta de forma continua.

Hay cursos de todos los niveles formativos y ámbitos productivos en las distintas zonas de Navarra, desde capacitación básica o intensivos técnicos a formación orientada de personal directivo, en un contexto de creciente importancia de la formación a lo largo de la vida ante la necesidad de adaptación al cambiante mercado laboral y a la digitalización, según explicaba en rueda de prensa la directora gerente del SNE-NL, Paz Fernández.

De toda la oferta, destacan las casi 7.000 plazas en 464 cursos dirigidos, preferentemente, a mejorar la capacitación de personas ocupadas. Al 30% de las plazas pueden acceder personas desempleadas. Están impartidos por entidades formativas y el SNE-NL ha priorizado las competencias en áreas claves para regional (S3) y en respuesta a empresas y sectores.

Específicamente para personas desempleadas, el SNE-NL oferta cerca de 500 plazas en 33 cursos de titulación oficial de Certificado de Profesionalidad, también a través de entidades formativas; 40 plazas en dos programas integrales de formación y empleo (Pifes) de logística y gestión de caja; y 285 plazas en 19 cursos de competencias clave.

Asimismo, el SNE-NL tiene programados 120 cursos, con cerca de 2.000 plazas, en este segundo semestre en su centro de Iturrondo (Burlada), en áreas tan variadas como administración y gestión; emprendimiento; comercio y transporte; competencias digitales y personales; industria 4.0; idiomas; fabricación mecánica; hostelería y turismo; informática; imagen y sonido; mantenimiento; riesgos laborales; servicios socioculturales; o de gestión de proyectos para industrias del entretenimiento.

Destacan los cursos dirigidos especialmente a jóvenes inscritos en el sistema de Garantía Juvenil (soldadura, comercio y almacén). Por otro lado, a través de la línea de trabajo 'Proyectos Singulares', el SNE-NL ha programado cursos de peón agrario en varias localidades de la Ribera; de calderería y control numérico en Cintruénigo, limpieza en Ablitas; está acercando por primera vez cursos al Pirineo (hostelería, nivología, competencias digitales, etc); y va a lanzar otros en Pamplona y Comarca y Tudela sobre industria 4.0.

Cenifer

La oferta en su centro Cenifer, el centro de referencia para la formación en energías renovables, es de 23 cursos, con cerca de 350 plazas, dirigidos fundamentalmente a ingenieras e ingenieros técnicos y especialistas de profesiones técnicas.

El SNE-NL se anticipa al auge del autoconsumo y las redes inteligentes con un itinerario formativo básico de energía (161 horas, inicio el 10/09). Se mantiene la programación de autómatas, programación y diseño industrial; BIM; mantenimiento eléctrico y maniobras industriales; o inglés para el sector de las energías renovables, entre otros. Destaca el curso 'Intrapreneur Program Manager. Acelera la venta de proyectos de innovación a tus jefes', para poner en valor el talento y el emprendimiento dentro de las empresas en 28 horas de formación, con inicio el 27 de septiembre.

Animación 3D

Como novedad dentro de este paquete formativo, el Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare ha abierto el plazo de inscripción en tres cursos punteros sobre animación 3D, con 30 plazas disponibles.

Forman parte del primer paquete formativo de un plan que está diseñando, junto con el Clúster Audiovisual y el apoyo de Sodena, para impulsar el empleo en uno de los seis pilares de la estrategia de especialización inteligente de Navarra (S3 Navarra): las industrias creativas y digitales, en particular la apuesta por la producción audiovisual digital.

En concreto, en esta primera tanda de cursos, accesible en www.empleo.navarra.es y http://www.animacion3dnavarra.es, el SNE-NL ofrece 30 plazas en estos tres cursos, cada uno de 416 horas teórico-prácticas, que comenzarán el 1 de octubre y con plazo de inscripción hasta el 16 de septiembre.

Se trata de 'Iluminación 3D, shading, compo y render', sobre entornos 3D, aplicación de materiales, render y composición de capas para la obtención de imágenes de calidad cinematográfica; 'Concept Art para animaciones y videojuegos', para el desarrollo de las capacidades de dibujo y/o ilustración, hacia el diseño y realización de concept art destinado a producciones de animación 3D y videojuegos y 'Animación digital avanzada', para que estudiantes o profesionales con conocimientos de 3D (arte, preproducción, modelado, rigg, lay out, animación, iluminación, render, compo) se introduzcan en el sector profesional de largometrajes de animación digital avanzada. Las personas admitidas en los cursos de Iluminación 3D y Concept Art tendrán que asistir con carácter previo al curso básico 'Radiografía de una producción de animación' en septiembre, un acercamiento a la industria audiovisual.

Impartirán la formación profesionales altamente cualificados del Estado. Los cursos exigirán entre 35 y 40 horas de dedicación a la semana. Empleo priorizará el acceso a personas con formación o experiencia en animación 2D, animación 3D, VFX, postproducción digital, iluminación, etc; con experiencia en softwars específicos (Photoshop, Maya, 3DMax, Animate, etc); o con experiencia en los ámbitos del dibujo artístico, la ilustración, la novela gráfica o el cómic. Los cursos aseguran la formación en un entorno productivo real, combinando espacio formativo con prácticas no laborales. El SNE-NL dispone de un programa de becas para facilitar la asistencia.

Además, se creará una bolsa de empleo. Según ha explicado el gerente del Clúster Audiovisual de Navarra, Arturo Cisneros, si prosperan todos los proyectos en marcha y para los venideros, en Navarra harán falta más de 60 profesionales, en distintas especialidades. Las personas interesadas en entregar su currículum, pueden hacerlo junto con una carta de motivación a cursos@clavna.com. Para capacitar a los futuros profesionales el SNE-NL va a invertir cerca de 130.000 euros. Asimismo, diseña las acciones formativas que comenzarán en febrero, cuando se concreten los proyectos story board y animática, modelado 3D; control de producción; Visual Fx; o administración de sistemas.