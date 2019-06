II Cross de los puentes y I Carrera de montaña, este sábado y el que viene en Lesaka Imagen elegida por Beti Gazte para su I Carrera de Montaña. A.D.C. BORTZIRIAK. Viernes, 7 junio 2019, 00:16

Organizado por Beti Gazte, Lesaka acoge dos citas importantes. Mañana sábado, 8 de junio, celebran la II edición del Cross de los puentes del Beti Gazte con diferentes categorías, premios especiales y un bonito recorrido, pasando por los diferentes puentes de la localidad. Además, el próximo sábado 15 de junio celebran la I Carrera de montaña de Lesaka, las inscripciones ya están abiertas en Herrikrosa y existe un recorrido para los menores.

Cross de los puentes

Para mañana sábado, la salida será desde el ayuntamiento, a las 17.00 horas las categorías más jóvenes y las demás, a las 18.00. Las inscripciones se pueden realizar en la misma salida a las 16.00 y el precio es de 2 euros para pequeños a infantiles y de 5 para el resto. En cuanto a las categorías, los nacidos a partir de 2014 correrán 150 metros; entre 2011 y 2013, 300 metros; entre 2009 y 2010, 400 m; entre 2007 y 2008, 800 m; entre 2005 y 2006, 1.200 m; entre 2003 y 2004, 3.400 m; entre 2001 y 2002, 5.000 m; para los sénior, nacidos entre 1980 y 2000 será de 5.000 metros y también para los veteranos, nacidos en el 1979 y antes.

También se puede competir entre peñas, para ello se tienen que inscribir mínimo tres participantes por cada peña y deberán llevar su camiseta. La clasificación se hará por puestos, no por tiempos. Puntuarán tres participantes por peña y, como mínimo, tiene que haber una mujer. Habrá premios para las tres primeras peñas y un premio especial para la peña que más participantes salgan y terminen.

Carrera de Montaña

Junto con la creación del nuevo grupo Beti Gazte Lasterketa, por primera vez han organizado una carrera de montaña en Lesaka. Se han preparado dos recorridos, uno largo, el oficial, y otro corto para los jóvenes. El sábado 15 de junio a las 16.00 horas se dará la salida de la carrera principal y 10 minutos más tarde, la de los jóvenes.

La carrera oficial consta de 14 km y un desnivel de 900 metros, con recorrido circular, salida en la plaza del pueblo, subida a Frain (455 metros), bajada hasta la Piedad para subir al punto más alto, Unanue (650 metros) y descender de nuevo al pueblo para finalizar en la Plaza.

La carrera para los jóvenes consta de 7 km y un desnivel de 300 metros, con salida desde la Plaza, subida al punto más alto, Frain, y descenso de nuevo al pueblo con llegada a la plaza.

En la carrera larga podrán participar todos los atletas mayores de 18 años, estén o no federados. Para la prueba corta podrán partípar todos los atletas con edades comprendidas entre 13 y 17 años. Se permitirá un máximo de 250 personas entre las dos pruebas.

Las inscripciones se pueden realizar a través de 'herrikrosa' hasta el 14 de junio. Se podrán realizar inscripciones el día de la prueba siempre y cuando no se llegue al cupo de corredores. En cuanto a los precios, para el recorrido largo los socios del Beti Gazte pagarán 13 euros y los no socios, 16 euros, en las inscripciones previas. Los que se inscriban el día de la prueba deberán pagar 20 euros, socios y no socios. Para el recorrido corto las incripciones previas abonarán 7 euros y 10 para los que las hagan el día de la prueba.

Los participantes tendrán que asegurarse los días previos a la prueba de que aparece su nombre entre los inscritos y si aparece como pagado. Si apareciera como 'no pagado' el inscrito deberá presentar el día de la prueba el justificante de pago. Si no lo hace, deberá pagar el precio de la inscripción de ese día.

Los dorsales se recogerán el mismo día de la prueba de las 14.00 a las 15.30 horas. Habrá duchas a pocos metros de la meta, así como consigna al lado de la meta. La carrera larga dispondrá de 6 avituallamientos, incluyendo el de meta. Las dos pruebas estarán debidamente señalizadas. La carrera transcurre por un entorno natural y de gran valor y belleza.