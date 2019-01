Crecen un 50% los informes de evaluación de edificios Muchos de los edificios que necesitan rehabilitación están en los cascos antiguos. / A.D.C. De los 2.750 informes que se presentaron en 2018, 111 pertenecen a la comarca de Baztan-Bidasoa ALICIA DEL CASTILLO BAZTAN-BORTZIRIAK. Viernes, 25 enero 2019, 00:22

A 31 de diciembre de 2018 se presentaron en Navarra 2.750 informes de evaluación de edificios, lo que supone un 50% más que en el año 2017 en el que se presentaron 1.835. La mayor parte de los informes presentados vienen ligados a procesos de rehabilitación de edificios.

Respecto al total que deberían haber presentado, según la normativa 9.788 informes, suponen un 28,1%. Cabe señalar, que en el año 2016 se alcanzó solamente el 7%, y en 2017, el 20,92%.

Crece por tanto la concienciación sobre la necesidad de presentar un informe, que además de ser obligatorio conforme la normativa, resulta ser una herramienta básica para conocer el estado del parque edificatorio en Navarra y las necesidades de rehabilitación presentes y futuras.

De los 2.750 informes presentados en plazo, 2.202 corresponden al Ayuntamiento de Pamplona / Iruña, aunque es muy notable el incremento de los informes realizados en ayuntamientos como resultado de los bandos municipales o notificaciones efectuadas.

Calificación

La calificación del edificio depende del número, gravedad y extensión de las deficiencias observadas. Se calificará el edificio como 'apto' si no presenta ninguna deficiencia que deba ser reseñada en el informe.

El edificio será 'apto con deficiencias leves' cuando presente ese tipo de deficiencias y, por afectar exclusivamente al mantenimiento del edificio, puedan ser subsanadas a lo largo del periodo de vigencia del informe de evaluación del edificio.

Será 'no apto provisionalmente' el edificio en cuyo informe de evaluación se incluyan deficiencias graves para cuya subsanación se haya establecido un plazo improrrogable inferior a un año en el propio informe y dichas deficiencias no representen peligro para los usuarios del edificio o los viandantes.

La condición de apto o apto con deficiencias leves se alcanzará cuando, subsanadas las deficiencias en el plazo establecido y tras nueva evaluación limitada a las deficiencias recogidas en el informe inicial, se certifique que se han efectuado las reparaciones exigidas.

Se calificará como 'no apto' el edificio con deficiencias muy graves. Igualmente resultará no apto el que cuente con deficiencias graves para cuya subsanación sea preciso un plazo superior a un año. Transcurrido el plazo establecido en el informe para la subsanación de las deficiencias, deberá someterse a un nuevo informe de evaluación.

Informes

En total, y hasta el 31 de diciembre de 2018, se han presentado 3.276 informes, en diferentes ayuntamientos navarros. Asimismo, se han presentado otros 526 informes que no tenían obligación de hacerlo conforme la antigüedad del edificio, pero la entrega de estos documentos puede deberse a que el inmueble presentaba un estado muy deficiente, y por eso, sus propietarios y propietarias decidieron hacerlo de forma voluntaria o a que se fuera a realizar la rehabilitación del edificio acogiéndose a ayudas públicas y, por las características de la rehabilitación, requiriera el previo o simultáneo informe de evaluación.

De los 3.276 informes presentados, 2.238 corresponden a edificios que han solicitado la calificación provisional como Rehabilitación Protegida después del 1 de enero de 2016. De esos 2.238, presentados y vinculados a expedientes de Rehabilitación Protegida, 707, no tenían obligación de ser presentados por la antigüedad del edificio, y lo han hecho porque la naturaleza de las obras de rehabilitación exigía en la normativa del Gobierno de Navarra la previa o simultánea presentación del informe de evaluación del edificio. De los 3.276 informes presentados, ha habido 1.371 aptos, 1.531 aptos con deficiencias leves, 62 no aptos y 312 no aptos provisionalmente.

En la comarca

En la comarca de Baztan, Malerreka, Bertizarana, Bortziriak, Urdazubi y Zugarramurdi se han presentado 1 informe en Arizkun, 57 en Bera, 4 en Doneztebe, 1 en Elbete, 1 en Elgorriaga, 22 en Elizondo, 1 en Igantzi, 2 en Irurita, 18 en Lesaka, 1 en Oronoz, 2 en Sunbilla y 1 en Urdazubi.