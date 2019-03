Convocatoria para elegir nuevos jueces de herri kirolak TELLETXEA BAZTAN. Domingo, 17 marzo 2019, 00:30

El Comité de Árbitros o Jueces de la Federación Navarra de Herri Kirolak, realiza la convocatoria para elegir nuevos jueces. Tal y como recoge el Reglamento del Comité de Jueces, serán necesarias para acceder al estamento de árbitros o jueces, las siguientes condiciones: Conocer el euskara y castellano; Conocer los Reglamentos y normas técnicas correspondientes, lo que se acreditará a través de las pruebas que organice el Comité; No tener defecto físico que impida desempeñar las funciones requeridas con plena normalidad; No tener antecedentes que por su naturaleza puedan afectar al prestigio de su función y, ser mayor de edad y no superar los 50 años en la temporada en que se ingrese por primera vez.

Todos los interesados que cumplan estos requisitos tendrán que enviar un correo a la Federación antes del 12 de abril: info@herrikirolaknafarroa.org, adjuntando fotocopia del DNI. Una vez finalizado el plazo, se harán dos pruebas: Una conversación de euskera sobre herri kirolak -de unos 10 minutos, se valorará los conocimientos sobre herri kirolak y euskera-; y 50 preguntas tipo test. Las preguntas serán en euskera y castellano, alternas. Habrá que superar las dos pruebas por lo menos con una puntuación de 5. Ambas tendrán una puntuación de 0 a 10. Los cuatro que consigan mejores puntuaciones serán admitidos como aspirantes a jueces, donde deberán permanecer por un periodo de dos años.