Continúan los problemas de falta de médicos en Elizondo

Con un recuerdo a la situación de la población palestina el día en que la marcha 'Desde el río hasta el mar' llegaba a Elizondo, la Plataforma por la Salud volvió a concentrarse tras el verano a las puertas del Centro de Salud de Elizondo. «El 13 de agosto de 2024, los vecinos de Baztan, por primera vez, salimos a la calle en defensa de una Sanidad Pública Digna, en la multitudinaria manifestación que hicimos en Elizondo, nos reunimos más de 1.500 personas. Aunque a veces nos ha parecido que algo iba a mejorar, desde entonces la situación no ha cambiado mucho», explicaban.

«Persisten los problemas estructurales», subrayan. «Mientras que las plantillas de los consultorios médicos de la mayoría de las localidades de Baztan están formadas, con médicos y enfermeras fijos, en Elizondo la fijeza del personal no ha avanzado mucho».

En la actualidad hay un médico fijo, faltan 2 plazas de médico por cubrir así como media plaza de pediatra. Recuerdan que «se eliminó la obligatoriedad de disponer de esta especialidad para ejercer como médico de familia por la necesidad de médico que surgió con motivo de la pandemia de COVID. Y el problema es que, hoy por hoy, esa obligatoriedad sigue arrebatada. Quienes trabajan como médicos de familia en Elizondo no tienen esta especialidad».

Recuerdan también que «●los derechos lingüísticos son vulnerados, porque el euskera no es una exigencia».

«Esa es la foto de la situación de Baztan. La foto general de Osasunbidea es aún más nefasta: listas de espera para el especialista, para operarse..., servicios importantes externalizados a empresas privadas y la propuesta de reforma de la Ley de Sanidad, atascada. Nos toca seguir movilizándono». Las citas serán los primeros miércoles de cada mes frente al ambulatorio de Elizondo a las 19.00 horas.