Continúan los actos dentro de la Semana del Beti Gazte en Lesaka Concurso de pintura rápida al aire libre. / A.D.C. El domingo se celebrará una nueva edición del Concurso de Pintura rápida A.D.C. BORTZIRIAK. Miércoles, 29 mayo 2019, 00:12

El Beti Gazte de LEsaka continúa con los actos de su Semana con actividades culturales y deportivas. Los actos comenzaban el pasado fin de semana con una charla sobre 'Necesidad de la ética' el sábado y con el Rally fotográfico el domingo.

Mañana jueves tendrá lugar la segunda charla a las 18.30 h. en el local situado en Koskontako Bidea nº 7. 2º piso, sobre 'Nutrición en el deporte'.

El viernes a las 17.30 h. se llevará a cabo el reparto de premios del concurso Ezagutu dezagun Lesaka, con pregunas a escolares sobre la localidad y a las 19.30 h. tendrá lugar la actuación del Grupo de Baile en Línea.

El sábado a las 8.00 h. se llevará a cabo una salida montañera y a las 9.30 h. saldrá Beti Gazte Lasterka Taldea. Además, a las 11.00 h. se disputará el último partido de liga del equipo femenino del Beti Gazte y a las 12.00 h. se desarollará un desafío deporte rural y poteo animado por Elutxa Txaranga.

A las 14.30 h. se celebralrá una comida en el Koxkonta (Tickets de la comida en venta en Koxkila, Zialdo, Arrano y Etxeberria por 30 euros, antes del 30 de mayo).

Ya por la tarde, a las 19.00 horas, se bailarán Musixos y habrá una verbena.

El domingo 2 de junio se celebrará la VII edición del Concurso de Pintura Rápida 'Elias Garralda'. En él podrán participar todos los artistas que lo deseen. El tema será el casco urbano de Lesaka. Se admiten todas las técnicas y corrientes estéticas y en cuanto al formato, el lado más largo del cuadro no podrá medir más de un metro. Todos los participantes deberán llevar su material de pintura. No obstante, a cada uno se le entregarán 20 euros al presentar la obra, para los gastos que pueda tener. No se puede utilizar cámara de fotos para realizar el cuadro. El sellado de los lienzos se efectuará entre las 8.30 y las 10.00 h., en la Sede del Beti Gazte, Beheko Plaza nº 9-1º. Al mismo tiempo se realizará la inscripción en el concurso. Los trabajos se entregarán entre las 13.30 y las 14.00 h. en la Sede del Beti Gazte. Los pintores que deseen vender sus cuadros deberán fijar el precio del cuadro al entregar el mismo. Cada participante sólo podrá presentar una obra en el concurso. El fallo del certamen correrá a cargo de un jurado designado por la organización, se dará a conocer a las 18.00 h. y será inapelable. Todas las obras que concursen estarán expuestas en los bajos de La Alhondiga hasta esa hora. La organización se quedará en propiedad el cuadro que resulte ganador. Se dará un primer premio de 600 euros, un segundo premio de 350 y un premio de 150 euros al mejor cuadro de artista local.

También, durante la mañana, se llevará, a cabo una jornada infantil de pintura con tres categorías, nacidos en 2011-2012, nacidos en 2009-2010 y nacidos en 2007-2008. Los mejores dibujos de cada categoría recibirán un premio.