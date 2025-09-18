Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El mejor ganado vacuno pirenaico volverá a verse en Elizondo. A.D.C.

Baztan Bortziriak

El Concurso subasta nacional de ganado selecto de vacuno pirenaico vuelve a Elizondo

Tendrá lugar los días 27 y 28 de septiembre y reunirá a ganaderos provenientes de Navarra, Bizkaia y Gipuzkoa

A. D. C.

baztan.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:11

El Ayuntamiento de Baztan, junto con Aspina-Conaspi ha organizado la XXXVI edición del Concurso Subasta Nacional de ganado selecto de vacuno pirenaico, que tendrá lugar los días 27 y 28 de septiembre. Como en ediciones anteriores el concurso se celebrará en Elizondo, donde se reunirán ganaderos provenientes de Navarra, Bizkaia y Gipuzkoa.

La plaza del mercado de Elizondo será punto de reunión de cientos de personas que serán testigo del trabajo desarrollado por Aspina-Conaspi para asegurar la supervivencia de esta raza que estuvo en peligro de extinción.

Programa

En cuanto al programa para esos dos días, el sábado 27 de septiembre de 09.00 a 14.00 horas tendrán lugar las rondas calificadoras de ganado y entre las 10.00 y las 14.00 horas se desarrollará la Feria de artesanía y agroalimentaria de Baztan, que continuará por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas. Desde las 17.30 hasta las 20.00 horas tendrá lugar la exhibición y calificación comentada de ganado.

El domingo desde las 09.00 hasta las 12.00 horas será la exhibición de ganado. Denuevo, de 10.00 a 14.00 horas se desarrollará la Feria de artesanía y agroalimentaria. A partir de las 11.30, se podrá degustar una 'Ternera de Navarra 100% autóctona'. La subasta de ganado comenzará a las 12.30 horas y a las 13.00 horas será la entrega de premios y troferos.

Con la celebración de este concurso-subasta se prentende poner de manifiesto el estado colectivo del ganado bovino de raza pirenaica, así como la mejora que se viene realizando. Los organizadores quieren que sirva de estímulo y orientación hacia la cría de ganado selecto como base para la mejora de explotaciones. Otro de los objetivos es orientar la selección y facilitar la adquisición de reproductores selectos como base para la mejora de explotación y cría del ganado para competir en el mercado interior y exterior. Y sobre todo, que la cita sirva de punto de encuentro para todo el sector primario.

El ganado a concursar se agrupará en las distintas secciones. En hembras, novillas de 8 a 12 meses, novillas de 12 a 18 meses, novillas de 18 a 24 meses, hembras de 2 a 3 años y vacas de 3 a 4 años, de 4 a 6 años, de 6 a 8 años, de 8 a 12 años y vacas mayores de 12 años. En machos, hasta 12 meses, de 12 a 24 meses, toros de 2 a 4 años y machos mayroes de cuatro años.

Cada una de estas trece secciones del concurso tendrá un primer premio de 90 euros y trofero, un segundo premio de 70 euros y trofeo, un tercer premio de 50 euros y trofeo, y trofeos para el 4º y 5º premio. En las secciones 5, 6, 7, 8 y 9 se premiará con 80 euros y trofeo a la hembra que tenga 'Mejor Reproductivo'.

Habrá premios especiales de 90 euros y trofeo a la mejor cabeza, al mejor macho procedente de I.A. (Inseminación Artificial), a la mejor hembra procedente de I. A., al macho con mejores índices genéticos, a la hembra con mejores índices genéticos, premio a la utilización de I.A (Navarra) y premio a la fertilidad de explotación (Navarra) y además, al mejor macho y a la mejor hembra de Baztan y premios espciales de 'Ternera de Navarra'.

