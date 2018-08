Concierto de Mara el jueves en las cuevas de Zugarramurdi La Cueva de las Brujas será el escenario del concierto de Mara este jueves. / A. D. C. Ofrece fado, pero también música portuguesa que coquetea con otros ritmos ALICIA DEL CASTILLO ZUGARRAMURDI. Martes, 21 agosto 2018, 00:47

El programa Kultur 2018 regresa a la comarca este jueves con el concierto que la artista portuguesa Mara ofrecerá en las Cuevas de Zugarramurdi.

Otras de las opciones para esta semana en Navarra son la formación Hego Aizeak Txistu Banda, que ofrece un repertorio tradicional de txistu en el frontón de Orbaizeta; y el Monasterio de Leyre acoge el sábado al Coro In Tempore Abesbatza.

La cita en Zugarramurdi será este jueves a partir de las 18.00 horas. Mara es una de las últimas revelaciones de la música portuguesa. Tras conquistar al público español el año pasado, con presencia en prestigiosos festivales como el Womad Cáceres o el Festival Folk de Getxo, así como en otras ciudades y provincias como Valencia, Burgos, Cuenca, Ciudad Real o La Rioja, presenta, por primera vez en Navarra, su aclamado disco 'Folha do rostro'.

Mara no es solo Fado, no es solo Cante Alentejano, no es solo Folk. Es la música portuguesa que coquetea con los ritmos flamencos o el jazz, una voz única que nos transporta a lugares e historias de saudade y sentimiento.

Durante su infancia el fado marcó la dinámica familiar, pero a lo largo de su camino, Mara se decantó también por otros proyectos de música popular portuguesa. Cuenta con estudios de canto en la escuela Jb Jazz, participó en el proyecto Música en los Hospitales, Aqui Há Baile, bandas sonoras y espectáculos de danza. Ha compartido escenario con el pianista Amílcar Vasques-Dias, en Bons Sons, con Ronda dos Quatro Caminhos y la Orquestra Sinfonietta de Lisboa, con el maestro António Chainho, o el cantante de fado Duarte; y ha colaborado en los discos de Luís Pucarinho y Carlos Menezes.

Cuando en 2009 vuelve a sus raíces en la región de Alentejo, Mara lleva su propio nombre a este proyecto de música portuguesa, el álbum 'Folha de Rostro' (Hoja de rostro), que ha presentado ampliamente en Portugal, así como en otros escenarios de España y Cabo Verde.

El Departamento de Cultura, Deporte y Juventud organiza una nueva edición de Kultur, que este año ha programado un total de 36 actividades de música, danza, teatro y actividades en el ámbito turístico, entre el 22 de junio y el 8 de septiembre, repartidas por otras tantas localidades y enclaves de interés de la Comunidad Foral.

23 años de Kultur

Desde hace 23 años, Kultur hace su aportación al disfrute del verano en Navarra. Durante ese tiempo, este programa ha crecido y ha evolucionado para convertirse en la actualidad en una de las propuestas de ocio cultural más importantes de la época estival en Navarra.

Organizado por el Departamento de Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra, este programa desarrolla un circuito musical que se articula por toda la geografía navarra para ofrecer a sus habitantes el placer de ver y escuchar propuestas musicales de calidad que abrazan la destacada tradición musical de esta tierra. Kultur potencia la descentralización de la actividad cultural, acercándola fuera de Pamplona y permitiendo a las bandas de la Comunidad que muestren su trabajo en otras localidades.

Se da cabida así a los más variados formatos musicales, tanto tradicionales como contemporáneos. Pero la programación de Kultur no solo acoge propuestas musicales, también abarca la danza y las artes plásticas.