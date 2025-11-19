Concierto en Lesaka el Día de Navarra

La casa de cultura de Lesaka y la web del Ayuntamiento de la localidad están ya distribuyendo las invitaciones para asistir al concierto que ofrecerá ... la Orquesta Sinfónica de Navarra el próximo 3 de diciembre, con motivo de la festividad del Día de Navarra. El evento, de carácter gratuito, tendrá lugar a las 18.30 horas en la casa de cultura Harriondoa de Lesaka, bajo la dirección del músico olitense Javier Echarri López y con la actuación como solista de la violinista Desislava Vaskova Kostova.

El programa, ideado para todos los públicos, incluye la interpretación del Himno de las Cortes de Navarra de Valentín Ruiz; 'Obertura de Las Bodas de Fígaro', de Wolfgang Amadeus Mozart; 'Petite Suite', de Claude Debussy; 'Nocturne – Serenade', de Pablo Sarasate; 'Pavana para una infanta difunta', de Maurice Ravel; la 'Siciliana de Pelleas y Melisande' de Gabriel Fauré; y el 'Baile de la era', de Fernando Remacha. Las personas asistentes recibirán como obsequio una camiseta de Marca Navarra.

Fundada en 1879 por Pablo Sarasate, la Orquesta Sinfónica de Navarra es la agrupación más antigua del panorama sinfónico español. En sus más de 140 años de existencia, ha sido invitada por los principales auditorios, temporadas de ópera y festivales tanto en España como en el extranjero. Actualmente, presenta una temporada anual de conciertos de abono en Pamplona –Auditorio Baluarte–, Tudela –Teatro Gaztambide– y Tafalla –Centro Cultural Tafalla Kulturgunea– y desarrolla una importante actividad social y educativa en toda la Comunidad Foral, así como cometidos institucionales y presentaciones oficiales.

Por su parte, la violinista Desislava Vaskova forma parte de la OSN desde septiembre de 2025. Se formó en la Escuela Superior de Música Reina Sofía (2016-2022), donde obtuvo un máster y fue reconocida por la Reina Sofía por su excelencia en música de cámara. Es miembro de la Royal Danish Orchestra desde enero de 2023. Ganó el primer premio en el XIII Concurso Internacional de violín 'Violines por la Paz' en Málaga (2015) y ha colaborado con la Orquesta Nacional de España.

El maestro de ceremonias será Javier Echarri López, formado como saxofonista y director en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, donde estudió con reconocidos maestros en ambas disciplinas. Ha trabajado con coros, bandas y orquestas, destacándose como director musical de la orquesta Sinfonía Navarra, el Coro de AGAO (Asociación Gayarre Amigos de la Ópera) y el Coro de Cámara Aizaga.

Actos del Día de Navarra de los próximos días

El concierto de OSN en Lesaka forma parte de la programación organizada con motivo del Día de Navarra de este año, que en su apartado musical incluye también la celebración del 28º Certamen de Jotas Ciudad de Tudela, que tendrá lugar el sábado 29 de noviembre, y el concierto del grupo de pop-rock indie Veintiuno en el Ribaforada Arena, el 2 de diciembre. El día 3, a las 20.00 horas, tendrá lugar también la actuación de Il Divo by Candlelight en el Navarra Arena de Pamplona / Iruña. El cuarteto interpretará sus grandes éxitos en el marco de una experiencia sensorial, bajo la tenue luz de las velas.

La programación en torno al Día de Navarra se completa con el ciclo de visitas teatralizadas al Palacio foral, del que disfrutarán más de 400 personas a lo largo del mes de noviembre. Tras agotarse los pases para los 12 recorridos ofertados este mes, en Navidad se ofrecerá una nueva remesa de visitas, que se anunciarán próximamente.

A nivel institucional, el propio día 3 se celebrará la entrega a título póstumo de la Medalla de Oro de Navarra / Nafarroako Urrezko Domina al empresario Manuel Torres, en un acto que tendrá lugar en la sede del Departamento de Cultura, Deporte y Turismo.

La jornada volverá a utilizar la imagen gráfica y los principales mensajes del proyecto Marca Navarra como hilo conductor de todos los eventos que se van a celebrar. Se ha estrenado además un vídeo creado en víspera del 175 aniversario de la construcción del Palacio de Navarra, en el que se invita a recorrer los pasillos de este edificio de la mano del bailarín y coreógrafo de Lesaka Martxel Rodriguez, el futbolista y capitán de Osasuna Kike Barja, la sumiller Jaione Aizpurúa, la Orquesta Sinfónica de Navarra y una representación de la Fundación ATENA. La profesora de canto y solista del Orfeón pamplonés María Echeverría es la encargada de cantar el Himno de Navarra durante el vídeo.