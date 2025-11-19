Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Concierto en Lesaka el Día de Navarra

Actuará la Orquesta Sinfónica de Navarra y ya se pueden retirar las entradas

A.D.C.

Lesaka

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:29

La casa de cultura de Lesaka y la web del Ayuntamiento de la localidad están ya distribuyendo las invitaciones para asistir al concierto que ofrecerá ... la Orquesta Sinfónica de Navarra el próximo 3 de diciembre, con motivo de la festividad del Día de Navarra. El evento, de carácter gratuito, tendrá lugar a las 18.30 horas en la casa de cultura Harriondoa de Lesaka, bajo la dirección del músico olitense Javier Echarri López y con la actuación como solista de la violinista Desislava Vaskova Kostova.

