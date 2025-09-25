Cita con las fiestas de Igantzi desde hoy con el txupinazo a las 20.00 horas

También por San Miguel se celebran las fiestas en Igantzi, con el disparo del txupinazo hoy a las 20.00 horas, aunque desde las 17.00, hay cita con el camponato de Goitibeheras.

A las 20.30 horas será la Karrikabuelta con gigantes y cabezudos acompañados por Gaiteros. A partir de medianoche, conciertos con Tatxers y Bad Sound System.

Mañana sábado a las 11.00 horas comenzará el Campeonato de toca en el frontón para niños y adultos y al mdiodía habrá concierto de txistu en el atrio de la iglesia.

Por la tarde, herri kirolak, la eliminatoria del Campeonato mixto de arpana de Navarra, exhibición de levantamiento de fardo a cargo de dos parejas, y desafío entre los jóvenes de la localidad. A las 20.00 DJ Tracka y a medianoche, betizuak en la plaza de toros y música con Gabezin.