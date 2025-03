Cincuenta entidades piden al Gobierno de Navarra comedores escolares saludables y sostenibles

A.D.C. Viernes, 13 de marzo 2020, 00:15 | Actualizado 08:06h. Comenta Compartir

Medio centenar de ayuntamientos, sindicatos y organizaciones han exigido al Departamento de Educación del Gobierno foral que en los pliegos de condiciones para la licitación de comedores escolares «se incorpore, al menos, un 20% de alimento local y un 20% de alimento ecológico a partir de este año 2020».

Así lo señalaban el miércoles, en una rueda de prensa celebrada ante el Departamento, en representación de estas entidades, Aitor Azkarate, del sindicato EHNE, y el alcalde de Leiza, Mikel Zabaleta, quienes defendían unos comedores escolares «saludables y sostenibles en defensa de un mundo rural».

Entre otros colectivos y entidades, se han adherido a esta reivindicación los ayuntamientos de Bera, Baztan, Leitza o Lesaka, Cederna-Garalur, los sindicatos EHNE, LAB y ELA, además del Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN) y la federación de apymas Sortzen. En su opinión, «es necesario y prioritario que la soberanía alimentaria esté en el centro de las políticas públicas y que los alimentos frescos, locales, de temporada y ecológicos sean la base en los comedores escolares».

Por ello, reivindican que «los pliegos de condiciones para la licitación de comedores escolares comarcales de Navarra se incorpore, al menos, un 20% de alimento local y un 20% de alimento ecológico a partir de este año 2020, con el horizonte de alcanzar en los próximos años, progresivamente, el 100% en ambos aspectos».

«Las escuelas se han ido desconectando cada vez más de la despensa local y de la cocina y cultura alimentaria tradicional navarra para caminar «al dictado de las grandes cadenas agroalimentarias y de alimentación deslocalizada, kilométrica e insostenible, mientras los campos y pueblos se han ido vaciando», explican.

También reclaman que «los pliegos contengan criterios que permitan el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo de calidad y con condiciones dignas en los comedores escolares, y que se facilite para ello la formación y la asistencia técnica necesaria desde el Gobierno de Navarra».

Destacan que «queremos avanzar en la justicia alimentaria y la soberanía alimentaria, donde el plato de nuestras escuelas aporten un retorno en términos de salud, economía circular, sostenibilidad e impulso del sector primario navarro».

Asimismo, estas entidades y colectivos reclaman que «los pliegos respeten lo estipulado en la Declaración de la ONU de Derechos del Campesinado, el Documento FOOD 2030 de la Comisión Europea, el Pacto de Milán y la disposición adicional 17 de la de la ley foral de contratos público, dando cumplimiento, de esta forma, a la agenda 20/30 de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU».

«Dadas las condiciones materiales y legales, no entenderemos ni compartiremos que no se avance en dicha dirección, o que se realicen cambios cosméticos que impidan el profundo cambio que la sociedad navarra precisa», exponen. Y han solicitado que «en caso de que no exista tiempo material para trabajar todos estos criterios de forma adecuada, el pliego de condiciones que se está trabajando se limite a un solo año, sin prórroga posible, a modo de moratoria, a fin de que se abra un periodo que permita trabajar unos nuevos pliegos de forma participativa y coordinada entre los diferentes actores sociales e institucionales».

En Bera

Uno de los ejemplos a seguir sería la escuela pública Ricardo Baroja de Bera de Bidasoa. Su comedor lo gestiona la fundación Xulufraia, creada hace 7 años por las familias donde se apuesta por productos frescos, de temporada, ecológicos y de kilómetro cero.