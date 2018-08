Chupinazo contra el olvido en Bera La música de la charanga animó las calles. Familiares de los 'olvidados' de la guerra fueron los protagonistas en el inicio de fiestas | Hace 82 años 100 familias de la localidad fueron convocadas en la Plaza y obligadas a huir ALICIA DEL CASTILLO BERA. Viernes, 3 agosto 2018, 00:17

«El enemigo de la memoria no es el tiempo, es el silencio», recordaba ayer el concejal Aitor Elexpuru (EH Bildu) momentos antes de que comenzaran las fiestas de Bera. «Es lo que me dijo una vez Paco Lusarreta», explicó mientras le miraba. Franciso 'Paco' Pérez Lusarreta, que fue uno de los protagonistas ayer en Bera, cumplía 96 años el miércoles. Él es uno de los últimos gudaris vivos del Batallón Gernika creado por el Gobierno Provisional de Euzkadi que luchó en el exilio contra el nazismo en Francia en la II Guerra Mundial. El ayuntamiento, en su labor por la recuperación de la memoria histórica, delegaba el lanzamiento del chupinazo a aquellas personas 'olvidadas' de la guerra, las que murieron, las que tuvieron que huir... Han podido contactar con 29 familiares, muchos de ellos no quisieron perderse el día de ayer. Especial, porque en esa misma plaza, hace 83 años tal día como hoy, 100 familias de la localidad fueron obligadas a huir. «¡A Francia, a Gipuzkoa o, si no, a fusilar!», les dijeron, como recuerdan las hermanas Genoveva y Carmen Aldazabal Gorria, nacidas una en Bera y la otra en Alkaiaga y que cuentan con 90 y 91 años, respectivamente. Ambas, junto a Lusarreta, salieron al balcón y ante esa misma plaza lanzaron los cohetes y saludaron a los vecinos.

Momentos antes del chupinazo en el interior de la casa consistorial se vivían momentos emotivos. Con entrega de claveles y recuerdos de la jornada y con palabras del alcalde Josu Iratzoki y del concejal Elexpuru, que recordaban que ese acto era algo «que llevaba pidiendo la ciudadanía hace años» y que habrá un homenaje institucional el 18 de octubre en Bera. «Con placas en la Plaza y en la cantera, donde fueron fusiladas 200 personas. Queremos que se conviertan en lugares memorialísticos. Es un acto por la paz y por la convivencia». Hubo palabras de agradecimiento y de recuerdo por parte de los familaires, de Silvia Mazizior Aldazabal y desde el balcón, de Ane Miren Seminario y Fernando Berasain. Entre los presentes además, Genito y Karmentxu Aldazabal, Maitetxu Gorria, Eloy Garate Aldazabal, Eloy Aldazabal Berataretxe, Amaia Seminario Aranguren, familia Iantzi, Pedro Martínez, Pilar Retegi, Mari Karmen Ferrero, Loli Gorria, Marisa Cuartero Loiarte, Juan Manuel y Fausto Matxiarena, Ana Lazkanotegi, Josefina Iglesias, Jon y Tere Abril, Patxi Meas, Enrike Irazoki Berasain, Laura Irazoki Suso, Amaia Garcia-Serrano Arruti, Joseba Unzalu Aurrekoetxea, Urtzi y Unai Unzalu Garcia-Serrano, Maria Jesus Astondoa y Josu Unsión. Muchos acudieron con sus familiares. Tras el acto y el txupinazo, el ambiente festivo inundó las calles de la localidad. No faltó la música de los gaiteros y la comparsa de gigantes y cabezudos, que este año cuenta con un nuevo miembro, el argentino Laurel Ibarburi, que lleva 15 años residiendo en Bera.

Hoy se celebra el Día Grande con la Misa Mayor a las 10.30 horas y a continuación, el bandera Arbola y las típicas dantzas de Bera, la Bordondantza y makildantzas.