Las chicas del Beti Gazte pierden en Oiartzun en el descuento Maider paró un penalti en los minutos finales. / TELLETXEA Las chicas de Joxeluis Alzugarai encajaron el segundo gol (2-1) en el minuto 92 del partido TELLETXEA LESAKA. Miércoles, 2 octubre 2019, 01:57

No pudieron traerse para Lesaka ningún punto las chicas de Joxeluis Alzugarai, al salir derrotadas 2-1 en Oiartzun, encajando el último gol en el minuto 92. El partido comenzaba muy tranquilo por parte de los dos equipos en cuanto al juego, ya que ninguno de los dos conjuntos era capaz de generar peligro. Aun así, claro estaba que en la primera parte el Beti Gazte dominaba el partido, ya que el balón no pasaba al campo de las lesakarras. Hasta el minuto 24 ninguno de los dos equipos había tenido una clara ocasión de gol, hasta que el Oiartzun pillaba una contra y acababa rematando a portería, pero con poca fortuna. Dos minutos después, tras un córner, las locales lograban rematar de nuevo a portería, pero la arquera Maider, evitaba el primer tanto del encuentro. Estaba claro que las visitantes no eran capaces de tocar balón cómodamente, ya que el Oiartzun les presionaba muy de cerca y no les dejaban hacer su juego. Aun así, el Beti Gazte aprovechaba una falta en el minuto 39 para adelantarse en el marcador. Idoia, la delantera del conjunto lesakarra chutaba directamente a portería marcando así el primer tanto.

Tras el descanso, el juego continuaba de la misma manera, sin intensidad, pero en esta ocasión era el Beti Gazte quien estaba teniendo muchas ocasiones claras de gol. Desafortunadamente, las visitantes no eran capaces de marcar ningún otro tanto para poder alejarse en el marcador. Esos fallos cometidos delante de la portería por parte del equipo lesakarra, luego los acabarían pagando muy caro, ya que el Oiartzun despertaba y marcaba un gol tras un remate de cabeza en el minuto 80. Tras ese gol, el Beti Gazte sufría para, por lo menos, llevarse el empate a Lesaka. En el minuto 86, el árbitro pitaba un dudoso penalti a favor de las locales, pero para alegría del Beti Gazte, Maider hacía una grandísima parada para evitar el 2-1. El partido estaba a punto de llegar a su fin, cuando en el minuto 92, el Oiartzun aprovechaba una falta para marcar el segundo y sentenciar el partido. Sin duda alguna, el Beti Gazte se marchaba cabizbajo a casa ya que habían dejado escapar tres puntos muy importantes.

Alineación: Maider Olaziregi, Olatz Arakues (Amaia Zapirain), Irati Oyarzabal (Irati Iriarte), Garazi, Nerea Ordoki (Medhanit), Paula Artieda, Olaia Ane Ordoki (Izaro Iparragirre), Mayi Arriola (Naroa Bertiz), Izaro Aldabe, Olaia Telletxea, Idoia Garde