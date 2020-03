Los centros de salud y consultorios reorganizan su actividad Consulta del centro de salud de Doneztebe. / A.D.C. Se prioriza la atención a la patología respiratoria y se atiende de forma separada a otros tipos de patologías A.D.C. baztan-bortziriak. Jueves, 26 marzo 2020, 00:52

Los centros de salud y consultorios han reorganizado su actividad con objeto de priorizar la atención a la patología respiratoria, así como para poder atender de manera adecuada otro tipo de patología no demorable. Desde Atención Primaria se realiza un seguimiento telefónico personalizado a los y las pacientes en aislamiento domiciliario por Covid-19, adecuándose tanto a sus circunstancias personales y sociales como a la clínica de su enfermedad.

Desde la gerencia de Atención Primaria se han remitido a los diferentes equipos una serie de criterios organizativos, siendo los propios equipos los encargados de reestructurar su zona básica de salud, dado que ellos son los principales conocedores de la zona así como de los recursos disponibles. Desde el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea se han movilizado recursos humanos al entorno sociosanitario, donde hay una mayor necesidad, priorizándose de este modo la atención a este colectivo de población vulnerable. Se ha establecido un médico responsable en cada zona básica de salud para las residencias de personas mayores. Será, además, la persona interlocutora de cara a identificar necesidades, afecciones etc.

Con objeto de informar de manera adecuada, a la sociedad en general y a las entidades locales en particular, de los cambios que puedan afectar a la ciudadanía (horarios, cambios de centros de atención etc.) cada director de centro de salud va a contactar directamente (en algunos casos ya lo han hecho) con los diferentes alcaldes de los municipios para trasladarles esta información.

Por ejemplo, en Malerreka, desde la semana pasada permanecen cerrados los consultorios de Urrotz, Labaien, Saldias, Sunbilla, Ituren, Zubieta, Eratsun, Ezkurra... y la consulta se pasa en el Centro de Salud de Doneztebe. Se posponen todas las pruebas y revisiones que no sean imprescincibles y que dicho retraso no suponga un riesgo para la salud del paciente. Desde el día 20 de marzo de nuevo no hay pediatra al encontrarse de baja.

Desde el punto de vista práctico, se han creado tres circuitos, para evitar en la medida el contacto entre los pacientes. El circuito 1 es para pacientes respiratorios, que se ven en la sala de usos múltiples, el entrar al centro a la izquierda, de 13.00 a 15.00 horas. El circuito 2 es para pacientes con otras patologías, a los que atiende cada médico en su consulta. El circuito 3 es para pediatría. Les atiende la enfermera de pediatría y el médico de medicina general.

Alojamientos turísticos

Un total de 32 alojamientos de Navarra prestarán servicios esenciales en la Comunidad foral mientras dure la crisis derivada del Covid19. Así se establece en la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que este miércoles publica en Boletín Oficial del Estado.

Son establecimientos que permanecerán cerrados al público en general pero que sí permitirán el alojamiento de aquellos trabajadores que deban realizar labores de mantenimiento, asistencia sanitaria, reparación y ejecución de obras de interés general, abastecimiento de productos agrarios y pesqueros, transporte de mercancías, mantenimiento y reparación de redes de telecomunicaciones, o cualquier otra actividad considerada esencial en la orden ministerial, ha explicado en un comunicado la Delegación del Gobierno en Navarra.

En todo caso, dichos alojamientos tendrán que cumplir las medidas e instrucciones de protección indicadas por el Ministerio de Sanidad para evitar el contagio del Covid-19. Del mismo modo, se establecen algunos supuestos excepcionales. Así, los alojamientos turísticos podrán acoger a quienes deban desplazarse para atender a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad, personas especialmente vulnerables o con necesidades de atención sanitaria. Así como a todas aquellas que, por causa de fuerza mayor o situación de necesidad, requieran disponer de un alojamiento puntual con urgencia.