El Campeonato Juvenil de guante cita a seis equipos El equipo de Oiz, actual campeón infantil. / TELLETXEA Participan Doneztebe, con tres equipos, Irurita, con dos, y Oiz TELLETXEA BERA. Sábado, 10 agosto 2019, 00:09

El pasado sábado finalizó la 40 edición del Campeonato de Guante-Laxoa sénior y una semana después comienza el de la categoría juvenil con la participación de seis equipos: Doneztebe A, Doneztebe B, Doneztebe C, Irurita A, Irurita B y Oiz. La primera fase se jugará por el sistema de liguilla, pasando a semifinales los cuatro primeros clasificados, jugando el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero. Los partidos de la liguilla y semifinales se disputarán a 7 juegos y la final a 9. Las semifinales serán el 31 de agosto y 7 de septiembre y las finales el sábado 14 de septiembre en la plaza de Irurita.

Los equipos están formados por los siguientes componentes: Doneztebe A, Ekaitz San Martín, Ugaitz Aldabe, Mikel Juanotena, Gari San Miguel; Doneztebe B, David Mitxeo, Erik Garcia, Eneko Maylin, Urko Oiarzabal. Doneztebe C, Oier Apezetxea, Markel Jabalera, Jokin Arozena, Julen Pikabea; Iririta A, uban Iturregi, Egoi Iturregi, Imanol Zoko, Ander Lakosta; Irurita B, Jon Sagaseta, Hodei Aleman, Aritz Vicondo, Julen Urreaga; Oiz, Xuban Ilarregi, Mikel Mikelarena, Aimar Ariztegi, Uxue Ilarregi.

Hoy sábado, a las 11.00 horas será la primera jornada con los siguientes emparejamientos: Doneztebe A-Doneztebe B; Irurita A-Irurita B; Oiz-Doneztebe C. Día 14,Doneztebe B-Doneztebe C (17 h.); Doneztebe A-Irurita B (18 h.); Oiz-Irurita A (17 h.). Día 17: Doneztebe A-Doneztebe C (11 h.); Irurita A-Doneztebe C (11 h.); Irurita B-Oiz (12 h.). Día 21: Doneztebe C-Irurita A (17 h.); Irurita B-Doneztebe B (17 h.); Doneztebe A-Oiz (18 h.). Día 24: Doneztebe C-Irurita B (11 h.); Irurita A-Doneztebe A (11 h.); Doneztebe B-Oiz (12 h.)

Slalom de Lesaka

Hoy tendrá lugar el II Slalom de Lesaka de coches en el polígono industrial de Alkaiaga, cuarta prueba puntuable para el Campeonato Navarro que está organizado por la Federación Navarra y la escudería Ziharka Sport. Las verificaciones comenzarán a las 13.30 y a las 16.00 las mangas de entrenamiento y una hora más tarde se dará la salida

oficial

Victoria de Patxi Torres

Durante las pasadas fiestas patronales de Bera, la sociedad de Caza y Pesca organizaba dos pruebas de tiro al plato, una de mini foso en la que se impuso Jon Dozagarat y el

pasado lunes la de Recorrido de Caza de carácter local. En esta, el vencedor fue Patxi Torres con 22 platos rotos de 25, seguido de Ion Iriarte, Javier Iriarte y Jon Dozagarat, los tres con 18, finalizando en quinta posición con 17 Iñaki Aristizabal, Kauko.