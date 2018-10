Campeonato de enduro en IrriSarri, en noviembre TELLETXEA IGANTZI. Domingo, 14 octubre 2018, 00:47

IrriSarri Bike organiza un Campeonato de Enduro en las instalaciones de IrriSarri Land, el parque de aventura de Igantzi, los días 17 y 18 de noviembre. Ya está abierto el plazo de inscripción para las diferentes categorías. Es la segunda vez que el parque organiza un campeonato de este tipo tras la celebración, en 2014, de la última prueba del I Open de Enduro de Navarra. La prueba consta de varios tramos cronometrados de descenso, unidos por tramos de ascenso, denominados de enlace, con tiempos establecidos por la organización. Ganarán las carreras de las diferentes categorías, las personas que hagan el menor tiempo en la suma de tiempos de los tramos cronometrados, contando las penalizaciones. Los recorridos, de 19 kilómetros, se harán públicos próximamente en las redes sociales y web del bike park (www.irrisarribikepark.com).

Las categorías establecidas por la organización son: Cadete: 15-16 años; Junior: 17-18 años; Sub 23; Élite; Máster 30-40-50; Cadete Féminas; Féminas: a partir de 17 años; Ebike: para bicicletas eléctricas; Scratch: la clasificación general de todas las categorías. El número máximo de participantes es de 150 y se aceptarán por riguroso orden de inscripción.

Las inscripciones se harán antes del 11 de noviembre en la web del bike park y Kirolprobak, empresa responsable del cronometraje. El precio de inscripción es de 35 euros para federados y 38 para no federados, e incluye la participación en la carrera el día 18, el acceso al remonte el día de entrenamientos (17 de noviembre), la comida y el seguro para los no federados. Durante todo el fin de semana se desarrollará un completo programa en torno a este deporte que incluye la organización de carreras de four cross para los txikis y otras actividades.