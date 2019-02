Buen partido del Beti Gazte que le hizo mucho daño al Añorga a la contra Urki, autor del primer gol, llevó mucho peligro en los contraataques. / FOTOS TELLETXEA Se impuso 3-0 y dispuso de ocasiones para haber marcado más goles TELLETXEA Miércoles, 20 febrero 2019, 00:22

El Beti Gazte con su victoria sobre el Añorga se sitúa en la zona media de la División Honor Regional y abre un colchón de doce puntos sobre los puestos de descenso. Buen partido de los entrenados por Ibai Amezketa que defendieron bien las embestidas de sus rivales y aprovecharon para salir a la contra y hacer mucho daño. Comenzaron dominando los visitantes, pero el peligro llegaba al área del Añorga. Así, en el minuto 4, en un robo en el centro del campo, Urki mete en profundidad sobre Ordoki que se interna por el lado izquierdo, dribla al portero en su salida y el envío a puerta lo despeja un contrario cuando iba entre los tres palos. Dos minutos más tarde, jugada similar saliendo bien a la contra los gaztetxus que no finalizan. En el 8, Ubiri manda al fondo de la portería del Añorga el esférico, pero el gol no sube al marcador al indicar el linier fuera de juego.

El Beti Gazte creaba mucho peligro y estuvo a punto de inaugurar el marcador en el minuto 10, en el saque de una falta que cabecea Igor y el portero detiene con dificultades el balón. Después de unos minutos de calma, en cuanto a peligro, no por el juego ya que era intenso, luchando ambos equipos por llevar la iniciativa, se llegaba al minuto 25 y el Beti Gazte subía el 1-0 al marcador. En jugada similar a las de los ataques locales, Ordoki después de robar en el centro del campo se va por velocidad por la banda derecha llegando casi hasta la línea de fondo, levanta la cabeza y viendo la entrada por detrás de Urki le envía un pase perfecto que es rematado de fuerte testarazo al fondo de la portería.

La mejor ocasión del Añorga para haber marcado la tuvo en el minuto 30, cuando un delantero se mete entre la defensa lesakarra quedándose solo ante Gorka y el disparo a bocajarro lo rechaza el meta local, evitando un claro gol. Ubiri, que junto a Urki, Jonan y Ordoki, fueron una pesadilla para la defensa rival, estuvo a punto de marcar el segundo gol local, pero el disparo lo rechazó inextremis el portero enviando a córner. Cuando se llegaban a los minutos finales de la primera parte, minuto 42, el Beti Gazte realiza una jugada de ataque larga, con falta y córner incluidos, que termina con un disparo raso desde el lado derecho y finalmente Igor lo remacha en el segundo palo para hacer el 2-0. Bonito resultado con el que se llegó al descanso.

Temprano tercer gol

El Beti Gazte salió en la reanudación como si nada hubiera pasado, fue decidido a por más goles y lo consiguió para el minuto 5. Montan una contra rápida por la banda izquierda con Urki que se va hasta la línea de fondo, dribla al contrario y mete un balón de oro para que Ubiri remate a placer y establezca el definitivo 3-0. Los de Lesaka siguieron insistiendo, creaban mucho peligro y prácticamente desde el minuto 11, bajó el ritmo y aunque se buscaba el gol, ya no era lo mismo. En este minuto el Añorga se quedaba con un jugador menos, por doble cartulina amarilla, la segunda al cometer una falta al borde del área sobre Jonan, que el mismo jugador sacó, pero no encontró puerta.

Ibai comenzó a mover el banquillo, empezando por los jugadores que habían visto cartulina, como el caso de Oier al que el colegiado le tenía tomada la matrícula desde el primer tiempo e Igor, al que le mostró después de robarle el balón limpiamente a un contrario. En ese aspecto el árbitro no estuvo igual para los dos equipos, perdonando muchas, tanto faltas como cartulinas al Añorga. El Beti Gazte perdió peso en el centro del campo y se dejó notar, si bien la zaga no pasó muchos apuros al mostrarse muy sólida. En el minuto 15 pudo marcar otro gol más el conjunto local, en una jugada iniciada desde la defensa por Ubiri, que se va de cuantos le salen al paso, mete en largo sobre el lateral Fernando que subía por su banda, centra y Ordoki ante el portero lo remata a las manos de éste. En la última jugada que intervino Urki, que terminó fundido, minuto 23, el Beti Gazte realiza una bonita jugada con este jugador y Ubiri por el lado derecho, aunque el centro no lo llega a rematar Ordoki en boca de gol al anticiparse un contrario. La segunda mitad de este periodo fue un correcalles, el Añorga no se rendía, pero el cuadro local no quería e impedía que éstos se metieran en el partido.

Bonita y buena victoria del Beti Gazte en un partido intenso y bien trabajado, al que le sobró la mitad del segundo tiempo.

Los de Lesaka se desplazarán el próximo fin de semana a Eibar, donde se medirán al segundo clasificado contra el que perdió en Mastegi por 1-2.

Alineación: Gorka, Peio (M.Arriola m80), Fernando, Olaizola, Pilloti, Oier (Etxegarai m64), Jonan (Aitor m79), Igor (Beñat m70), Ordoki, Urki (Ander m68) y Ubiri.